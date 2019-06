20.06.2019 h 13:46 commenti

Dal giudice ok alla messa alla prova per Vannucci che esce così dall'inchiesta sui lavori allo stadio

Tre mesi di lavori socialmente utili alla Fondazione Santa Rita a partire da settembre: questo il programma portato stamani in tribunale dagli avvocati che difendono l'assessore allo Sport accusato di omessa denuncia delle irregolarità nella gestione del cantiere del Lungobisenzio

Sei ore a settimana di lavoro a fianco dei bambini con gravi problemi di salute assistititi dalla Fondazione Santa Rita. Dopo l'estate, a settembre, l'assessore allo Sport fresco di nomina Luca Vannucci comincerà il percorso di messa alla prova. Il giudice per le udienze preliminari Francesca Scarlatti ha approvato il programma presentato dagli avvocati Alberto Rocca e Michele Nigro che difendono Vannucci finito nel 2017 nell'inchiesta dei sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli sui lavori allo stadio Lungobisenzio. Delle due accuse mosse nei suoi confronti, è caduta quella di corruzione ed è rimasta in piedi quella di omessa denuncia nella veste di pubblico ufficiale (all'epoca era consigliere delegato allo Sport oltre che consigliere comunale Pd) per aver taciuto, pur essendone a conoscenza, le irregolarità nella gestione del cantiere del Lungobisenzio. Una richiesta, quella di beneficiare della messa alla prova – istituto che consente di estinguere il reato e di non lasciare tracce nel certificato penale – già sottoposta alla procura che aveva dato il via libera. L'assessore Vannucci ha tutti i requisiti che la legge chiede per la messa alla prova e può dunque saldare così i conti con la giustizia. Il giudice ha sospeso il processo e alla fine dei tre mesi valuterà se il percorso del lavoro socialmente utile è stato seguito con successo: se l'esito sarà positivo, Luca Vannucci chiuderà per sempre questo capitolo giudiziario. Restano in ballo, invece, l'ex dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Prato Luca Piantini e il dipendente comunale Francesco Sanzo (quest'ultimo ha chiesto il patteggiamento), l'imprenditore Sandro Grassi e il responsabile del cantiere Giuseppe Mazzeo della ditta aggiudicataria dell'appalto, la Castelnuovo Lavori: tutti e quattro compariranno davanti al giudice per l'udienza preliminare il 31 ottobre.

Intanto gli avvocati che difendono Vannucci hanno diffuso un comunicato stampa: “Vogliamo chiarire – scrivono – cosa sia la messa alla prova, cosa sia l'uso dell'istituto di indagine e cosa comporterebbe l'accusa ipotizzata a carico di Vannucci in caso di sua condanna a seguito di un processo di cognizione. La condanna prevista è la multa. La messa alla prova – spiegano Rocca e Nigro – è una non condanna e una non assoluzione: l'accusa non prova la colpevolezza, la difesa rinuncia a ricercare l'assoluzione. Abbiamo scelto l'istituto della la messa alla prova subito, rapidamente, per praticità e senso concreto delle soluzioni giudiziarie moderne. E' stato fatto in fase di indagine, in ambito cioè di riservatezza ove si procede a porte chiuse non a caso ma perché si ritiene per legge di non renderlo pubblico, ovvero che non sia necessario”.



Edizioni locali collegate: Prato

