Dal giovedì alla domenica si allarga fino a settembre l'area pedonale nelle ore serali

Nel periodo prevista la sosta gratuita fuori le mura per i residenti e agevolazioni sulle tariffe dei monopattini

Dal 1° luglio al 30 settembre, dal giovedì alla domenica, e nella fascia oraria compresa tra le 18.30 e le 24, è istituita l'area pedonale urbana per agevolare la fruizione delle principali strade e piazze del centro storico. Quest'anno, oltre alle vie interessate dall'area pedonale urbana nei due anni precedenti, si aggiungono anche via Tinaia e via Baldo Magini.

Per tutto il periodo di validità dell'area pedonale urbana, da giovedì a domenica, e durante tutto il giorno, è prevista la sosta gratuita per i residenti negli stalli a pagamento collocati fuori le mura, quindi nelle seguenti vie e piazze: piazzale Ebensee sud, piazzale del Romito, piazza Mercato Nuovo, via Matteotti, via Pomeria, piazzale Generale Castellano, piazzale della Ciminiera, piazzale alla Conca di Santa Trinita, piazza Macelli, via Cavour, via Curtatone, via Oberdan, via IV Novembre, via Franchi, piazzale Franchi, piazza Ciardi, via Mazzoni, via Protche, via Battisti tratto tra via Strozzi e via Franchi.

Inoltre, sono previste agevolazioni sulle tariffe da parte del gestore del servizio monopattini in sharing Bit Mobility per coloro che parcheggeranno nei principali parcheggi cittadini e che utilizzeranno il mezzo su due ruote per raggiungere il vicino centro storico.