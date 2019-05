04.05.2019 h 19:16 commenti

Dal Gambia al Coiano Santa Lucia passando per il Cas: la storia del "goleador" Juma

Arrivato in un centro di accoglienza del Santa Rita, il ragazzo ha subito dimostrato di avere stoffa per il calcio e ha contribuito alla vittoria della sua squadra impegnata nel campionato juniores

ll Coiano Santa Lucia ha vinto il campionato Junores battendo per 3 a 0 il Viaccia, ma a fare la differenza è stato Bah Mamadhou per tutti semplicemente Juma, un centrocampista del Gambia che viene dall'esperienza dei Cas dopo essere arrivato in Italia come profugo.Una storia di integrazione e di crescita sportiva - il ventunenne ha segnato 5 goal nonostante il suo ruolo non d'attacco - che ieri 4 maggio, è stata festeggiata dai tifosi e dai compagni. "Due anni fa – spiega Roberto Macrì presidente della Fondazione Santa Rita – abbiamo lanciato un' iniziativa per avvicinare allo sport i ragazzi ospiti nelle strutture. Juma ha partecipato e poi è stato selezionato per entrare nel Coiano Santa Lucia dove ha iniziato a giocare nel campionato juniores, il suo è stato un percorso bellissimo che ci ha dato tantissima soddisfazione".