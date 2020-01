07.01.2020 h 18:40 commenti

Dal Carigiola a Campi: la discesa del Bisenzio su canoa canadese

Il progetto della Lega Navale punta a riscoprire e valorizzare il percorso naturalistico. Sarà realizzato un video da proiettare alla Giornata di Primavera di Gonfienti

Scendere il Bisenzio in canoa canadese dalla Carigiola fino a Campi Bisenzio, per riscoprire e rivalutare il fiume della nostra città e nel contempo promuovere e divulgare la canoa canadese come mezzo nautico ideale per esplorare il fiume a stretto contatto con l’ambiente e la natura.E' il progetto portato avanti dalla Lega Navale Firenze-Prato-Pistoia in collaborazione con Aican (Associazione italiana canoa canadese). Durante la discesa previste visite anche a importanti riferimenti storici e non solo. Tutta la discesa del fiume, che per ovvie ragioni verrà effettuata a tappe, sarà ampiamente documentata con un video che una volta montato, musicato e commentato verrà poi presentato ufficialmente in occasione della Giornata di Primavera, che si svolgerà il 18-19 aprile prossimi nei locali della parrocchia di Gonfienti. “Sarà una giornata – spiegano i promotori - interamente dedicata al fiume Bisenzio e alla canoa canadese con prove e dimostrazioni pratiche sul fiume”.