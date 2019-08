16.08.2019 h 20:33 commenti

Dal canile alla Svizzera, la storia dell'husky che ha trovato casa all’estero ma sono ancora tanti gli abbandoni estivi

Un huski di 5 anni è stato adottato da una famiglia svizzera che se ne è innamorata. Altri cinque cani hanno lasciato il canile municipale ‘il Rifugio’ tra luglio e agosto. Molti gli abbandoni: dieci solo nelle ultime due settimane

Più vicine le cinque adozioni estive, l' ultima si concretizzerà a fine agosto, tante anche le persone che durante l' estate sono andati al canile per informarsi sul percorso da fare per adottare.

"Stiamo molto attenti - continua Nocerino- a trovare il cane giusto per ogni famiglia, ad esempio a una persona anziana non affidiamo cuccioli che sono molto impegnativi".

A fronte di tanti successi però, crescono anche i numeri degli abbandoni: nelle ultime settimane sono dieci i cani ritrovati senza chip, sopratutto nella zona di Montemurlo e in Val di Bisenzio. "Sono tutti cuccioli - spiega Nocerino - abbiamo avuto anche segnalazioni su viale Galilei, non escludo che ad abbandonare siano persone non residente nei comuni della provincia che utilizzano la nostra rete sapendo che interveniamo in tempi brevi".

Non solo abbandoni ma anche sequestri, soltanto negli ultimi 15 giorni due con quattro cani portati al Rifugio, e restituzioni. "Questa è la parte più triste - continua Nocerino- per loro si apre un percorso doloroso: abituati a vivere in famiglia si trovano in un canile lontano da affetti e dalla quotidianità. Quando vedono andare via la macchina degli ex padroni piangono per ore".

Un bilancio, quello fra abbandoni e partenze, che comunque resta all'attivo, mentre i cani ospitati attualmente sono 80, dato in linea con lo scorso anno.

Intanto, entro la fine dell'anno inizieranno i lavori di ristrutturazione di una parte del Rifugio che prevedono anche l'installazione del doppio cancello.

