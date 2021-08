I cuccioli sono arrivati giovedì pomeriggio, quattro sono stati ricoverati in clinica per curare le numerose piaghe infette, gli altri accolti dai volontari e dal personale del canile del Calice. "Sono giunti da noi - spiega Patrizia Nocerini responsabile della struttura - denutriti, con vermi e la rogna e soprattutto impauriti. Piano piano si stanno rimettendo, ci vorrà tempo ma siamo fiduciosi". Tecnicamente i cani sono ancora sotto sequestro, ma entro la fine del mese potrebbe iniziare il percorso di adozione, per uno di loro c'è già la richiesta. "Quando è stato fatto l'appello - spiega l'assessore alla città curata Cristina Sanzò - abbiamo subito aderito, ci è sembrato un gesto di civiltà, inoltre i numeri dei cani ospitati, di qualche decina, ci permette di gestire la situazione in modo corretto. Ora spero che siano in tanti a fare richiesta di adozione".

Dal canile abusivo di Molazzana (Lucca) al Rifugio di Prato, l'amministrazione ha accolto l'appello del Comune della Garfagnana, tramite Anci Toscana , di farsi carico di una parte dei 61 cani trovati in condizione igienico sanitarie pessime, nel campo di un uomo con problemi psichici nel mese di giugno.I cuccioli sono arrivati giovedì pomeriggio, quattro sono stati ricoverati in clinica per curare le numerose piaghe infette, gli altri accolti dai volontari e dal personale del canile del Calice. "Sono giunti da noi - spiegaresponsabile della struttura - denutriti, con vermi e la rogna e soprattutto impauriti. Piano piano si stanno rimettendo, ci vorrà tempo ma siamo fiduciosi". Tecnicamente i cani sono ancora sotto sequestro, ma entro la fine del mese potrebbe iniziare il percorso di adozione, per uno di loro c'è già la richiesta. "Quando è stato fatto l'appello - spiega l'assessore alla città curata- abbiamo subito aderito, ci è sembrato un gesto di civiltà, inoltre i numeri dei cani ospitati, di qualche decina, ci permette di gestire la situazione in modo corretto. Ora spero che siano in tanti a fare richiesta di adozione".

I cani sono di piccola taglia, abituati a vivere all'aperto. "Forse un paio di cagnoline sono gravide - continua Nocerini - questo potrebbe far aumentare i numeri , se così non fosse stiamo anche pensando di accogliere parte della cucciolata nata in questi giorni da cagnoline rimaste a Lucca". All'appello oltre a Prato, hanno aderito anche Firenze, Grosseto, Arezzo e Livorno. "Quando il sindaco di Molazzana - spiega Matteo Biffoni presidente Anci Toscana- mi ha chiamato ho subito diffuso l'appello, impossibile per un piccolo Comune gestire numeri così grandi, solo per le cure il costo stimato è di oltre 100mila euro, infatti nessuno è vaccinato. Importi enormi, per qualsiasi amministrazione, che vengono sostenuti in base alla buona volontà dei sindaci, servirebbe un fondo statale o regionale per gestire queste emergenze". Intanto al "Rifugio" sono una cinquantina le adozioni che sono state fatte a partire dal mese di gennaio, in netto calo, invece, il fenomeno dell' abbandono, nessun caso nel mese di luglio e agosto, numeri gestibili per il resto dell'anno. "Negli ultimi due mesi - continua Nocerini - abbiamo dato in adozione 14 cani e le domande sono in aumento. Faccio però un appello per un cane più anziano che sta aspettando da troppo tempo una famiglia". A settembre partirà anche un corso specifico per i volontari tenuto dal personale del canile.