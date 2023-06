20.06.2023 h 16:51 commenti

Anche quest'anno torna la pedonalizzazione temporanea del centro storico

Dal 6 luglio fino al 10 settembre dal giovedì alla domenica dalle 18,30 alle 24, le auto non potranno circolare in 22 strade all' interno delle mura. Previste agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei monopattini in prossimità dei parcheggi a a pagamento

Dal 6 luglio fino al 10 settembre dal giovedì alla domenica dalle 18,30 alla mezzanotte, torna la pedonalizzazione temporanea di una parte del centro storico .

Le vie interessate sono Corso Mazzoni, via Ricasoli, via Santa Trinita, piazza del Comune, piazza Duomo, via Garibaldi, via Santo Stefano, via Pugliesi, via Settesoldi, via dei Cimatori, via dei Lanaioli, via dell'Accademia, via Firenzuola, vicolo del Manassei, via Guasti, via Ser Lapo Mazzei, via del Porcellatico, via Tinaia, via Magini, via dei Saponai, vicolo dei Bizzocchi e vicolo de Neroni. Per il tratto di via Santa Trinita compreso fra via dei Sassoli e via Marianna Nistri e per via Muzzi la pedonalizzazione è prevista soltanto per il giovedì, restano invariati gli orari.

Nell' ordinanza viene anche previsto l'istituzione di tariffe agevolate per l'utilizzo del monopattino elettrico per e dal centro storico nei parcheggi di Piazzale Ebensee, Serraglio, Piazza Mercato Nuovo, Piazzale di Porta Fiorentina. I residenti e domiciliati potranno parcheggiare gratuitamente negli stalli di sosta a pagamento ubicati nelle strade e piazze fuori dalle mura

"Vista la riuscita delle edizioni passate che hanno vitalizzato e reso più fruibile il centro storico - ha commentato l'assessore Giacomo Sbolgi - torniamo a riconfermare la pedonalizzazione temporanea di alcune strade nel cuore della città".

Per garantire la sicurezza e una convivenza rispettosa con i residenti durante l' istituzione dell' Apu temporanea due pattuglie della Municipale monitoreranno l'area.

