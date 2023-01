02.01.2023 h 15:58 commenti

Dal 5 gennaio al via i saldi invernali, dureranno sessanta giorni

Secondo le stime di Confcommercio la spesa media è di 133 euro a persona, 300 euro a famiglia. Si comincia con ribassi del 30%, commercianti ottimisti dopo il trend positivo di dicembre

Dal 5 gennaio al via i saldi invernali che dureranno per sessanta giorni , si partirà, mediamente, con uno sconto del 30% destinato a tradursi in ulteriori ribassi.

Secondo il report stilato dall'ufficio Studi di Confcommercio sono 15,4 milioni gli italiani pronti a fare shopping, per una spesa media di 133 euro a persona (circa 300 euro a famiglia).

Dopo un dicembre caratterizzato da un buon incremento delle vendite legate ai regali di Natale, ma anche da temperature eccessivamente elevate, che hanno tenuto in stand by l’acquisto dei capi più pesanti, i commercianti pratesi sono ottimisti per quanto riguarda le vendite . "“In effetti il clima non ci ha favoriti- spiega Sergio Tricomi, presidente Federmoda Confcomemrcio per le province di Prato e Pistoia - l’incremento del lavoro sviluppato nel mese di dicembre, sospinto dalla corsa ai regali, è stato positivo rispetto agli anni passati. Adesso l’aspettativa che riponiamo nei saldi è ragguardevole”.

L'abbigliamento, come sempre, farà la parte del leone nei saldi in particolare i capispalla visto che il meteo ha posticipato l’acquisto dell’abbigliamento più pesante, stessa tendenza anche per le calzature e i guanti.