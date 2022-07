28.07.2022 h 17:08 commenti

Dal 27 agosto al 5 settembre torna "Settembre Prato è spettacolo". Ecco il programma

Cuore della manifestazione piazza Duomo che il 3 settembre sarà trasformata in una discoteca all'aperto con Deejay time. Sul palco anche band internazionali. Eventi diffusi per i più piccoli. Già venduti 10mila biglietti

Dal 27 agosto al 5 settembre torna, a capienza piena, il Festival Settembre Prato è Spettacolo, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato.

L'ottava edizione offre una programmazione poliedrica che spazia dal concerto di apertura di Gemitaiz, al Deejay Time del 3 settembre quando piazza del Dumo, sotto la regia di Albertino, sarà trasformata in una discoteca all' aperto. Spazio anche per Achille Lauro e le band internazionali come Wolfmother il gruppo australiano che ha scelto il festival come unica data italiana. Per il pubblico più attempato c'è anche Iva Zanicchi, la chiusura del Festival, il 6 settembre a villa Guicciardini, è affidata a Loredana Bertè.

"Un ritorno agli spettacoli dell'era pre Covid- spiega Francesco Fantauzzi di Fonderia Cultart- tanto che torniamo ad assumere personale raggiungendo uno staff di 100 persone. Un programma poliedrico, ma con l'appuntamento fisso con il concerto della Camerata strumentale, il 5 settembre, come sempre ad ingresso gratuito. Tra gli eventi in programma anche una rassegna dedicata a Francesco Nuti e il concerto di Vasco Brondi. attività per i più piccoli alla Passerella".

Sarà Cristopher Franklin, il 5 settembre, a dirigere la Camerata nell' esecuzione della Seconda Sinfonia di Cajkovskij : "Un concerto dedicato all' Ucraina - ha spiegato il direttore artistico Alberto Batisti - scritto da un compositore russo su canti popolari ucraini: è la musica con la sua armonia l'antitesi della guerra".

Non solo i grandi eventi in piazza Duomo, ma spettacoli diffusi per stare all’aperto, insieme, dedicati al pubblico di ogni età: laboratori per bambini, dj set sulla terrazza del museo di Palazzo Pretorio, nei teatri e nei giardini della città. La biglietteria è al Politeama, sono stati venduti 10mila biglietti, che ospiterà anche spettacoli per i più piccoli. Chiunque partecipi ad un concerto avrà l'accesso a prezzo ridotto ai musei cittadini.

"Torna l'appuntamento con il festival della Musica - ha sottolineato Simone Mangani assessore alla cultura - una scelta che l'amministrazione sostiene da sette anni e vede una stretta collaborazione fra privato e pubblico per una festa popolare con artisti e addetti al mondo dello spettacolo".