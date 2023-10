30.10.2023 h 16:38 commenti

Dal 2 novembre il mercatino di 'Campagna amica' torna in piazza della Repubblica

Dopo l'inaugurazione del parco cittadino di Montemurlo, le bancarelle dei prodotti a chilometro zero ritrovano la loro collocazione originaria

Ora che il parco cittadino di Montemurlo è stato inaugurato, il mercato di "Campagna amica" torna al suo posto e cioè di fronte al municipio, in piazza della Repubblica, nel grande spazio pedonale ricavato dalla chiusura di un tratto di via Montalese. Il ritorno alla collocazione originaria partirà il 2 novembre. Le bancarelle riprendono così la collocazione che dà maggiore visibilità agli agricoltori del territorio di Campagna amica e della Filiera corta Montemurlo aps. «Per i cittadini montemurlesi quello del giovedì è un appuntamento fisso con la genuinità, i prodotti di filiera e a km zero del territorio - dice l’assessore all’Ambiente, Alberto Vignoli – come promesso, dopo la conclusione dei lavori del centro cittadino, abbiamo voluto ridare la giusta cornice a “Campagna amica”». Sono circa una decina le bancarelle del mercatino che offre frutta e verdura, uova, formaggi, insaccati, olio nuovo, agrumi, miele e vino.