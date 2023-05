09.05.2023 h 13:41 commenti

Dal 16 al 21 maggio Prato capitale nazionale della pallavolo maschile under 15

La città laniera e Montemurlo ospitano per la prima volta le finali nazionali giovanili. Tra le 28 squadre in gara ci sarà anche quella di casa

Per cinque giorni Prato sarà la capitale italiana della pallavolo under 15 maschile. Dal 16 al 21 maggio, per la prima volta, quattro impianti cittadini e uno di Montemurlo, ospiteranno le finali nazionali giovanili per questa fascia di età.

Stamani, 9 maggio, la presentazione in palazzo comunale alla presenza dei tanti sponsor dell'evento.

La soddisfazione è doppia perchè tra le 28 squadre finaliste c'è anche quella di casa, il Volley Prato, laureatosi campione toscano. Un periodo felice per la società pratese che parteciperà anche alle finali under 17 che si terranno in Trentino.

Padrino e madrina della manifestazione pratese saranno Simone Buti e Francesca Villani, palavolisti toscani di primo piano. Per Villani, impegnata nella massima serie e convocata per la prossima Vnl con la nazionale azzurra, è un'emozione particolare perchè è pratese ed è qui che ha mosso i primi passi sotto la rete. "Ho iniziato a 5 anni e sono andata via molto presto, 13-14 anni. Tornare adesso e vedere quello che sta facendo Prato per la pallavolo veramente molto orgogliosa".

Quattrocento atleti e 130 tra tecnici e arbitri provenienti da tutta Italia graviteranno sul nostro territorio da mercoledì, giorno in cui si darà il via alla manifestazione con una sfilata per le vie del centro che terminerà con un aperitivo alla Campolmi con visita al Museo del Tessuto. “Il nostro è un territorio ricco di praticanti di questo meraviglioso sport, sia in campo maschile che femminile. - ha affermato Simone Faggi – vicesindaco e assessore alle Politiche Sportive di Prato -Quando si è presentata l’occasione di ospitare un evento di questa portata abbiamo visto subito che c’era un comitato organizzatore all’altezza dell’impegno e le giuste sinergie, grazie al Comune di Montemurlo, per farcene carico. Queste finali sono per Prato una grande occasione. La nostra è una città manifatturiera e siamo orgogliosi di questo. Si conoscono meno le sue bellezze e la sua capacità d’accoglienza e questo evento può rappresentare una vetrina importante proprio sotto questi aspetti”.

Qualificazione - Alla prima fase di qualificazione, parteciperanno 16 formazioni (9 squadre prime classificate delle regioni dal 13° al 21° posto della classifica delle 21 regioni in base al Ranking; 6 squadre seconde classificate delle regioni dal 1° al 6° posto della classifica delle 21 regioni in base Ranking; 1 squadra terza classificata delle regioni al 1° posto della classifica in base al ranking). Le 16 squadre verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre che si disputeranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata) La fase di qualificazione si disputerà nelle giornate di martedì e mercoledì mattina.

Al termine della fase di qualificazione le quattro squadre prime classificate dei 4 gironi si qualificheranno per la fase finale.

Fase finale - Le 4 squadre vincenti la fase di qualificazione più le 12 squadre qualificatesi al primo posto delle prime 12 regioni secondo il ranking quantitativo parteciperanno alla fase finale per aggiudicarsi il Titolo di Campione d’Italia della categoria.

Le 16 squadre saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre che si disputeranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata.

Le gare della fase finale inizieranno nel pomeriggio di giovedì e termineranno verso le ore 13 della domenica.

“Siamo felici di ospitare queste finali sul nostro territorio regionale. - ha affermato Giammarco Modi, presidente comitato regionale Fipav - Sarà una settimana di grande spettacolo e sarà anche l’occasione per iniziare ad assaporare il prossimo campionato europeo di pallavolo che si disputerà in Italia, Macedonia del Nord, Bulgaria ed Israele. La Federazione, infatti, per promuovere la prossima rassegna iridata ha organizzato Volley on Tour con un van che farà tappa in nove città della penisola con a bordo la coppa che andrà alla nazionale vincente. Questo van, e quindi la coppa, faranno tappa a Prato il 21 maggio al palazzetto di Maliseti in occasione della giornata finale delle finali nazionali giovanili di Pallavolo Under 15 maschile”:





