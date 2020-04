10.04.2020 h 18:36 commenti

Dai tablet per i pazienti ricoverati alle colombe per le rsa: prosegue la gara di solidarietà

Associazioni, privati cittadini e aziende stanno continuando a dare prova di altruismo. Anche oggi tantissime le donazioni a chi lotta in prima linea nell'emergenza coronavirus

Non si ferma la gara di generosità da parte di associazioni, provati e aziende nei confronti di chi combatte in prima linea nell'emergenza coronavirus.

TABLET PER I PAZIENTI DELL'OSPEDALE - Nei settori Covid del Santo Stefano arrivano i tablet in aiuto ai pazienti per comunicare con i familiari. Gli strumenti sono stati donati dal Centro per i diritti del malato. Fabio Baldi, presidente del Centro, ha consegnato questa mattina, 10 aprile, un tablet per ogni settore ospedaliero. Un supporto importante per combattere la solitudine ma anche a disposizione dei medici che potranno utilizzarli per dare notizie sullo stato di salute dei pazienti ricoverati ed integrare le comunicazioni telefoniche giornaliere. L’emergenza sanitaria di questo periodo ha modificato l’organizzazione dell’ospedale ed ha imposto il divieto di visite da parte dei parenti. I tablet consentono di fare videochiamate in diretta, con una visualizzazione più ampia rispetto ai telefonini e di inviare o ricevere video messaggi che possono essere recapitati ai pazienti. I tablet sono sottoposti a procedure di sanificazione ed alle opportune misure di reset per la tutela della privacy.

DONI AI SANITARI E ALLA PROTEZIONE CIVILE - Ancora gesti di solidarietà da parte delle aziende pratesi nei confronti del personale del Santo Stefano e verso i volontari della protezione civile che in questi giorni sono impegnati nella distribuzione delle mascherine in tutta la città di Prato. L’azienda di ingrosso di prodotti alimentari “Wine food lab” stamani ha consegnato 372 colombe, classiche e al cioccolato, alla protezione civile (alla presenza del sindaco Matteo Biffoni) e al Santo Stefano (la consegna è stata effettuata direttamente alla direttrice sanitaria dell’ospedale, Daniela Matarrese). Le colombe successivamente sono state distribuite in tutti i reparti del Santo Stefano. A coordinare le donazioni delle aziende è stato il consigliere regionale del Partito Democratico, Nicola Ciolini.

- Ancora gesti di solidarietà da parte delle aziende pratesi nei confronti del personale del Santo Stefano e verso i volontari della protezione civile che in questi giorni sono impegnati nella distribuzione delle mascherine in tutta la città di Prato. L’azienda di ingrosso di prodotti alimentari “Wine food lab” stamani ha consegnato 372 colombe, classiche e al cioccolato, alla protezione civile (alla presenza del sindaco Matteo Biffoni) e al Santo Stefano (la consegna è stata effettuata direttamente alla direttrice sanitaria dell’ospedale, Daniela Matarrese). Le colombe successivamente sono state distribuite in tutti i reparti del Santo Stefano. A coordinare le donazioni delle aziende è stato il consigliere regionale del Partito Democratico, Nicola Ciolini.



In tarda mattinata è stato poi il turno della donazione dell’azienda Coleschi che ha consegnato al Santo Stefano 10mila bicchierini per la somministrazione delle terapie ai pazienti dell’ospedale (che si sommano agli altri 10mila donati nei giorni scorsi). E contestualmente ha donato anche 10mila calzari. Si tratta di un indumento necessario per la protezione del personale del Santo Stefano, assieme alle tute, quando si trovano all’interno dei reparti.

TERMOSCANNER E ALIMENTI - Quotidianamente arrivano donazioni e gesti di generosità per tutta la comunità di Prato impegnata nell'affrontare l'emergenza Coronavirus. Oggi l'Associazione nazionale carabinieri ha donato alla Protezione civile un termoscanner posto all'entrata della sede, così da offrire maggiore sicurezza a tutti gli operatori a lavoro. Tramite il sistema di Protezione civile importanti donazioni di alimenti per l'Emporio Caritas sono arrivate dalla pasticceria Papillon, mentre il forno Lastrucci ha sorpreso i volontari impegnati nel confezionamento e distribuzione mascherine donando la schiacciata!

Continuano anche le donazioni al Comitato pro emergenze. Si ricordano i riferimenti del conto corrente per la raccolta fondi attivato dal Comitato Città di Prato Pro-emergenze onlus: Codice IBAN: IT31A0306921531100000005806. E' importante indicare la causale di versamento Emergenza Covid-19

Inoltre chi potesse e volesse donare materiale utile, come per esempio mascherine, guanti e gel igienizzante, può contattare direttamente la Protezione civile al numero verde 800301530.

UOVA DI PASQUA PER LA RSA DI COMEANA - Questa mattina il sindaco Edoardo Prestanti, accompagnato dalla Giunta, si è recato all’esterno della Rsa di Comeana per consegnare le uova di Pasqua gentilmente donate dall’Associazione Amici di Ambra. Uova che poi gli operatori della struttura sanitaria hanno dato a tutti gli ospiti. “Un gesto di affetto e di solidarietà da parte di tutta la comunità carmignanese verso i nostri nonni e le nostre nonne che stanno attraversando un momento estremamente difficile e doloroso – ha detto il Sindaco Edoardo Prestanti -. Un ringraziamento per la preziosa collaborazione all’Associazione Amici di Ambra, che anche in questa circostanza si è mostrata sensibile e generosa”.



MASCHERINE AI CARABINIERI - Nella guerra contro il Covid-19 scendono in campo anche le aziende pratesi. La Forseco srl rappresentata da Alessandro Zella ha infatti donato 200 mascherine all’Arma di Prato. Il comandante provinciale ha ringraziato l’azienda pratese per la vicinanza all’Arma. I Dpi donati verranno distribuiti ai militari impegnati quotidianamente in servizi di controllo del territorio e di prossimità con il cittadino e per i quali tali dispositivi risultano essere di fondamentale importanza. Un bel gesto che conferma la volontà delle aziende pratesi di sostenere le istituzioni in questo particolare periodo. - Questa mattina il sindaco Edoardo Prestanti, accompagnato dalla Giunta, si è recato all’esterno della Rsa di Comeana per consegnare le uova di Pasqua gentilmente donate dall’Associazione Amici di Ambra. Uova che poi gli operatori della struttura sanitaria hanno dato a tutti gli ospiti. “Un gesto di affetto e di solidarietà da parte di tutta la comunità carmignanese verso i nostri nonni e le nostre nonne che stanno attraversando un momento estremamente difficile e doloroso – ha detto il Sindaco Edoardo Prestanti -. Un ringraziamento per la preziosa collaborazione all’Associazione Amici di Ambra, che anche in questa circostanza si è mostrata sensibile e generosa”.- Nella guerra contro il Covid-19 scendono in campo anche le aziende pratesi. La Forseco srl rappresentata da Alessandro Zella ha infatti donato 200 mascherine all’Arma di Prato. Il comandante provinciale ha ringraziato l’azienda pratese per la vicinanza all’Arma. I Dpi donati verranno distribuiti ai militari impegnati quotidianamente in servizi di controllo del territorio e di prossimità con il cittadino e per i quali tali dispositivi risultano essere di fondamentale importanza. Un bel gesto che conferma la volontà delle aziende pratesi di sostenere le istituzioni in questo particolare periodo.