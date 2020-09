07.09.2020 h 18:35 commenti

Dai fondi europei la "benzina" per far ripartire l'economia toscana. Bugetti: "Fare rete per non sprecare l'occasione"

La candidata del Pd al Consiglio regionale ha incontrato a Montemurlo i lavoratori, gli artigiani e gli imprenditori dell’area provinciale pratese

Ammontano a 264,5 milioni di euro, di cui 141 destinati alle attività economiche, i fondi strutturali europei in chiave anti Covid assegnati alla Regione Toscana sulla base dell'accordo firmato sabato scorso. Ed è proprio partendo da questi che la Toscana può ripartire dopo i mesi bui dell’emergenza sanitaria. E' quanto emerso ieri pomeriggio 7 settembre in occasione dell’incontro organizzato dalla consigliera regionale uscente Ilaria Bugetti, candidata al consiglio regionale alle prossime elezioni nella lista Pd per il collegio di Prato con i lavoratori, gli artigiani e gli imprenditori dell’area provinciale pratese che si è tenuto al Victory Cafè di Montemurlo

"Intercettare ed utilizzare al meglio le risorse e le agevolazioni disponibili per il constrasto alla crisi economica dovuta al Covid-19 - dice Bugetti, che è portavoce europea sulle politiche di coesione del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa - è per le imprese del nostro territorio una delle chiavi per ripartire. I bandi attivi, messi a punto da enti di vario livello, sono numerosi e molti altri ne arriveranno nelle prossime settimane (già dal 15 e 16 settembre) attraverso la Regione. Nuove opportunità per superare questo difficile momento e provare a guardare di nuovo al futuro con fiducia sono quindi in arrivo, ed è importante riuscire a coglierle. È un lavoro fondamentale che dobbiamo fare tutti insieme, facendo rete, unendo le forze, come ho detto più volte, anche attraverso forme di aggregazione se necessario, per far sì che questa crisi, seppur drammatica, possa generare un cambiamento che porti ad un miglioramento, un nuovo corso per il nostro distretto tessile e le altre realtà economiche della nostra area".