Dai conti 2022 arriva un tesoretto per coprire i due milioni di disavanzo

Anche il bilancio di previsione 2023 registra un aumento delle uscite legate al caro energia. Sul fronte entrate buone previsioni sulla tassa in soggiorno, stabili gli altri tributi. Tari in aumento

(e.b.)

I costi energetici e la diversa contabilizzazione imposta dalla Corte dei Conti condizioneranno anche il bilancio preventivo 2023 del Comune di Prato. La presentazione è avvenuta ieri, 4 aprile, in commissione consiliare 2 presieduta da Lorenzo Tinagli.L’assessora al bilancio Benedetta Squittieri ha aperto i lavori con una buona notizia che arriva dal consultivo 2022 in fase di definizione. Il risultato dello scorso anno, anche se non ancora quantificato precisamente, permetterà comunque di coprire il disavanzo ordinario da oltre 2 milioni di euro derivante dalla parziale copertura del deficit da 19 milioni di euro causato dalla correzione dei bilanci 2017-2019 e 2020-2021. Deficit che per la sua copertura ha già bruciato il tesoretto da 12 milioni di euro derivante dal 2021. Con l'utilizzo dell'avanzo 2022 la vicenda può dirsi definitivamente chiusa. E’ una notizia importante perché operare in regime di disavanzo avrebbe comportato delle limitazioni alla spesa. La rilettura contabile della Corte dei Conti porta anche degli effetti positivi perché potranno essere vincolati a investimenti circa 5 milioni di euro.Veniamo ai conti 2023. Sul fronte entrate correnti, costituisce elemento di incertezza il fondo di solidarietà comunale, ossia le risorse trasferite dallo Stato. Al momento si prevedono 34, 5 milioni, circa 200mila euro in meno del 2022 ma ancora non ci sono conferme. Sostanzialmente stabili l’Imu, cona previsione di 45,8 milioni, la Cosap, 5,2 milioni, l’addizionale comunale Irpef che resta allo 0,50% e con 12, 7 milioni dovrebbe tornare gradualmente ai livelli precovid. La Tari, come è noto, aumenta di circa il 6% a causa di un Pef che rispetto all’assestato 2022 cresce di 3milioni di euro per un totale di 48,1 milioni di euro. “Come dissi lo scorso anno, succederà anche negli anni successivi - afferma l’assessore Squittieri - perché i costi dei servizi e dello smaltimento sono in aumento. Anche per il 2024 abbiamo previsto 4 milioni in più degli attuali. Confermiamo le agevolazioni sociali e prevediamo quelle ambientali che saranno presentate a breve”.Le entrate derivante dal codice della strada ammontano a 19,6 milioni di euro e appaiono in netto aumento rispetto al 2022, ma in realtà è solo il frutto della nuova impostazione dettata dalla Corte dei Conti che impone poi di abbattere tale cifra con il fondo Crediti di dubbia esigibilità. Bene invece l’imposta di soggiorno che già lo scorso anno ha raddoppiato la previsione passando da 150mila a 300 mila euro. Per il 2023 si prevede un’entrata di 350mila euro e progressivi aumenti negli anni successivi.Passiamo alle spese correnti. Nel 2022 le uscite definitive si sono discostate dalle preventivate di ben 18 milioni di euro a causa dell’aumento dei costi energetici e delle materie prime. Quest’anno tale morsa è in attenuazione ma ancora presente e in più vanno messi in conto i fondi sui crediti di dubbia esigibilità per cui si prevede una spesa di 220,5 milioni di euro, 8 in più del previsionale 2022. La spesa del personale cresce di un milione di euro non tanto per le nuove assunzioni, compensate nella spesa dai pensionamenti, quanto per gli aumenti contrattuali. In aumento di 400mila euro i trasferimenti agli enti e alle associazioni. Tale aumento della spesa corrente sarà finanziato dagli oneri concessori pari a circa 5 milioni di euro. Le altre entrate andranno sulle spese d’investimento caratterizzate soprattutto dagli interventi legati al Pnrr.