23.04.2020 h 19:19 commenti

Operazione Ciotola per sfamare cani e gatti abbandonati. Solidarietà anche per le associazioni impegnate in prima linea

Fratelli d'Italia promuove una raccolta di alimenti per animali da donare al canile municipale. La Beste va in aiuto della Misericordia di Vaiano mentre il Vespa Club pensa ai volontari di Oltre

L'idea, chiamata Operazione Ciotola, è nata dal capogruppo di Fdi Claudio Belgiorno insieme ai membri dell’esecutivo comunale, Emiliano Mattia, Alessandro Bessi e Vincenzo De Biase.

“Chiediamo ai cittadini pratesi - dice Mattia - di darci una mano in questa raccolta, perché il gesto del dono è il gesto più importante in un momento difficile come questo per aiutare tutte quelle persone in già difficoltà alimentare”.

“Purtroppo durante questa emergenza - aggiunge Belgiorno - abbiamo assistito ad un brusco aumento anche a Prato di abbandoni di cani, dovuto anche alle precarie condizioni economiche in cui si trovano molte famiglie. Il nostro gesto mira ad aiutare coloro che non possono permettersi di acquistare del cibo per i loro animali da compagnia".

L’appello della raccolta è rivolto anche a tutte le associazioni di volontariato del territorio che operano nel campo protezionistico degli animali.

Si può donare mangiare di qualsiasi tipo per cani e gatti a lunga conservazione. Gli alimenti raccolti saranno donati al canile comunale e ad associazioni del territorio.

COME FARE A DONARE: Potete scrivere alla pagina Facebook di Fratelli d’Italia Prato o chiamare ai seguenti numeri per fissare il ritiro: Mattia 331.6559861 Alessandro 338.7013295 Claudio 348.9106873.

Aiuti alle associzioni impegnate in prima linea per l'emergenza coronavirus, ma anche per i nostri amici a quattro zampe. Continua la gara di solidarietà in questo periodo così difficile.A Vaiano laha donato 100 tute di protezione e 2000 mascherine ai volontari della Misericordia, a Prato ilha regalato 330 euro in buoni per il carburante dei mezzi dell’associazione Oltre che consegna medicine e alimenti alle famiglie che ne hanno fatto richiesta.Fratelli d'Italia, invece, ha promosso una raccolta per sfamare cani e gatti abbandonati.