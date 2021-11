22.11.2021 h 16:31 commenti

Dai banchi di scuola a quelli del ristorante: dopo 44 anni si ritrovano i compagni di classe

Protagonisti "ragazzi e ragazze" della quinta elementare di Paperino dell'anno scolastico 1977-1978. Un appuntamento cercato da tempo che il Covid aveva costretto a rinviare più volte. Giovedì il gruppo è finalmente riuscito a riunirsi

Affiatati e sorridenti esattamente come 44 anni fa. Era infatti, l'anno scolastico 1977-1978 quando i 18 alunni della classe quinta della scuola primaria Ambra Cecchi di Paperino si ritrovavano ogni mattina in aula per imparare le ultime nozioni della loro formazione di base prima di spiccare il volo verso la scuola media e l'adolescenza.

La voglia di stare ancora insieme, nonostante il tempo abbia cambiato tante cose, è stata così forte che il gruppo è riuscito a organizzare un ritrovo di classe, ospitato giovedì scorso al ristorante Bocca medicea di Seano. In realtà l'appuntamento era già in programma da tempo, ma il Covid ci ha messo più volte lo zampino costringendo a rinviare fino alla scorsa settimana.

E' stata una bella occasione per raccontare le scelte che ciascuno ha fatto da quel periodo a oggi e per ripercorrere quegli anni spensierati tra i banchi di scuola. Le loro maestre erano Ambra Cecchi e Patrizia Lucarini. La prima, scomparsa prematuramente molti anni fa, ha lasciato un segno nel cuore di tutti tanto che le è stata intitolata la stessa scuola; la seconda è sempre in contatto con i suoi alunni, ma per impegni personali non ha potuto partecipare al ritrovo. Si è ripromessa però di non mancare alla prossima occasione. Tutti insieme come oltre 40 anni fa.