Dagomari primo al campionato di Economia e finanza: Matteo Niccoli batte tutti

A Milano, l'istituto pratese primo nella sezione Senior e con un piazzamento di tutto rilievo anche in quella Junior con Niccolò Mastrolia. Sbaragliata la concorrenza. Soddisfazione per studenti, professori e dirigente scolastico. Il titolo per la prima volta in Toscana

Dagomari primo nella categoria Senior e con un buon piazzamento nella categoria Junior. Un grande risultato per l’istituto pratese alle gare nazionali di Economia e Finanza promosse dal ministero dell’Istruzione e dall’istituto Paolo Frisi di Milano in collaborazione con Banca d’Italia, Consob, Feduf, Il Sole 24 Ore e istituto Bertarelli Ferraris-Milano. Un risultato che assegna per la prima volta il titolo alla Toscana.Il campionato si è tenuto il lo scorso venerdì 5 maggio a Milano, al Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci. Durante la giornata, gli studenti di tutta Italia si sono sfidati, sui temi dell’educazione finanziaria, dell’economia e del risparmio. Una sfida in un'atmosfera di sana e costruttiva competizione.Il Dagomari, dopo aver vinto le gare regionali sia nella categoria Junior che in quella Senior, si è distinto anche nelle prove nazionali ottenendo il primo posto nella categoria Senior grazie all’ottimo lavoro dello studentedella 3C SIA. Per lui in arrivo borse di studio e campus universitari.Ottimo traguardo anche per il giovanissimodella 1G AFM che ha rappresentatoegregiamente la Regione Toscana nella categoria Junior e sarà impegnato successivamente in altre attività di formazione e studio nell’ambito economico-finanziario.Soddisfatti i docenti-allenatori Anna Maria Frati e Marcello Contento che hanno affiancato gli studenti lungo tutto il percorso di studio. Soddisfazione anche per il dirigente scolastico Claudia Del Pace che ha accompagnato e incoraggiato studenti e docenti.