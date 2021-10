01.10.2021 h 16:27 commenti

Dagomari in lutto per la morte della professoressa Pimazzoni

Aveva iniziato ad insegnare matematica quando la sede della scuola era ancora in viale Borgovalsugana, poi è stata vicepreside per tanti anni. Il ricordo del collega Andrea Mazzoni

Dagomari in lutto per la morte della professoressa Gabriella Pimazzoni insegnante di matematica e per molti decenni anche vicepreside. Classe 1960, la docente aveva dovuto anticipare il pensionamento proprio per motivi di salute.

A dare la notizia, sul sito della scuola, il collega Andrea Mazzoni: “Gabry era una docente storica del Dagomari dai tempi di viale Borgovalsugana e nella nostra scuola aveva insegnato matematica sin dalla metà degli anni '80. Quando la malattia l'aveva colpita, alcuni anni fa, era stata costretta ad anticipare il pensionamento, lasciando il suo amato lavoro quotidiano in classe e il ruolo di collaboratrice di presidenza, e già quello era stato per tutti noi un distacco foriero di dispiacere e di nostalgia per i tanti anni in cui il suo inconfondibile sorriso, dolce e smagliante, aveva illuminato le stanze e i corridoi della scuola. Gabriella era prima di tutto una persona buona, una bella e preziosa presenza, ricca di umanità e altruismo, sempre attiva, appassionata del proprio lavoro e consapevole di quanto esso - espletato facendo sempre squadra con i colleghi - fosse importante per la crescita, la maturazione, il futuro di tanti ragazzi e ragazze. Da collaboratrice di presidenza, in particolare, era sempre al contempo scrupolosa nel complesso, giornaliero impegno organizzativo e di grande disponibilità e attenzione verso studenti, colleghi, famiglie. Oggi la sua scuola la piange -commossa e sentitamente vicina ai suoi cari - ricordandola con immenso affetto e gratitudine”.

I funerali si terranno domani 2 ottobre alle 15,30 nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara salita dei Cappuccini 1 a Firenze.







Edizioni locali collegate: Prato

