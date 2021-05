17.05.2021 h 13:14 commenti

Dagomari, diciotto i diplomati al corso di specializzazione per Operatori Socio Sanitari

Un percorso voluto dall' Asl all' interno dell'indirizzo socio sanitario, i ragazzi hanno un lavoro assicurato soprattutto nelle Rsa. Un ciclo di studi di tre anni che ha confermando competenze tecniche e professionali nel settore, ma anche qualità di supporto emotivo ed empatico

Diciotto studenti della specializzazione triennale in Operatore Socio Sanitario del Dagomari si sono di diplomati e ora sono pronti per il mondo del lavoro, la maggior parte presterà servizio nelle Rsa, altri tenteranno il concorso nel settore pubblico, ma per tutti il posto di lavoro è assicurato. La specializzazione, nata nel 2016 si richiesta dell'Asl, ha concluso il secondo ciclo, portando a 42 il numero dei diplomati. “Un percorso di studio – spiega la dirigente scolastica Maria Gabriella Fabbri – che inizia con il terzo anno dell'indirizzo socio sanitario, quest'anno si è concluso dopo che i ragazzi avevano già conseguito la maturità. Una specializzazione sempre più richiesta da parte delle strutture, ma anche molto impegnativa perchè prevede lezioni pomeridiane e 400 ore di tirocinio formativo, oltre l'esame finale”.

Le lezioni sono tenute in parte dai docenti della scuola e in parte dal personale dell'Asl “Gli studenti – spiega Norma Di Mauro referente della specializzazione - si sono brillantemente diplomati confermando competenze tecniche e professionali nel settore, ma anche qualità di supporto emotivo ed empatico, requisiti sicuramente fondamentali per una professione che dovrà confrontarsi quotidianamente con il dolore ed il bisogno”.

Soddisfazione anche da parte degli studenti che, oltre ad aver rafforzato le proprie competenze e conoscenze in materia, sono consapevoli di possedere un’opportunità in più per l’ inserimento nel mondo lavorativo.

Edizioni locali collegate: Prato

