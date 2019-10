16.10.2019 h 18:31 commenti

Da "Uscio e bottega" ecco servito il panino rigorosamente a km zero

Il negozio aperto in via Santa Trinita nel 2014 con il tempo è diventato anche punto pranzo scommettendo sulla freschezza e la qualità dei suoi prodotti: dalle verdure ai salumi, dalla frutta alle salse e i formaggi

"A Prato si mangia bene" questa settimana fa tappa da "Uscio e bottega", il negozio di via Santa Trinita vicino alla porta.

"Uscio e bottega" apre i battenti a luglio 2014, inizialmente solo come bottega alimentare per poi diventare anche punto pranzo. Fausto Amatucci, il titolare, punta molto sui prodotti a km zero, quindi prima di aprire si rivolge ai fornitori di Prato e dintorni: verdure e frutta dell'orto, formaggi, salumi, pane tutto locale. A pranzo si può scegliere tra il panino che Fausto prepara sempre come se lo facesse per sé o il piatto del giorno che cambia sempre e può essere un primo, un secondo, lampredotto o pesce.

La farcitura dei panini è una vera e propria opera d'arte creata sia dallo stesso Fausto sia dai clienti con i loro suggerimenti. Ad oggi siamo arrivati a 50 tipologie. Tra questi c'è il piatto preparato per i lettori di Notizie di Prato: il panino "Uscio", rigorosamente a km zero con spalla e pecorino accompagnati da salsa piccante, salsa verde e cipolle stufate.

Oltre a Fausto a servire ci sono Pamela, Simone e Gino, vero e proprio cavallo di battaglia. Gino è un inserimento socio terapeutico, fortemente voluto anche grazie all'amicizia tra la bottega e la polisportiva Aurora.

"Uscio e bottega" apre la mattina alle 8 con prodotti freschi di giornata per le spese, intorno alle 11 e 30 cominciano ad arrivare i primi avventori del pranzo e chiude alle 16. La domenica riposo.