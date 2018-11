25.11.2018 h 18:27 commenti

Da un anno 14 posti auto "ostaggio" della blindatura della ex Valore, i residenti protestano

Su richiesta della Prefettura sono stati messi una serie di parapedonali per evitare nuove invasioni nell'edificio privando la zona di preziosi stalli per il parcheggio: "Situazione insostenibile. Abbiamo proposto più soluzioni ma nessuno ci ascolta"

Quattordici posti auto possono sembrare pochi, ma in una zona come il Macrolotto Zero, densamente popolata con pochi stalli per il parcheggio, sono un piccolo tesoro. Che, da più di un anno, però, è negato ai residenti di via Filzi, nell'area dove sorge il complesso ex Valore.

Dopo aver lottato a lungo per far sì che l'immobile venisse sgomberato da spacciatori e balordi, che lo avevano trasformato nel loro rifugio, ecco che i residenti si trovano nuovamente a pagare i disagi di una situazione che li vede loro malgrado protagonisti.

"Poco meno di un anno fa - si legge in una lettera aperta -, a seguito dello sgombero del cantiere “ex Valore” da losche e indesiderate frequentazioni, ci trovammo improvvisamente privati di ogni possibilità di parcheggio in prossimità delle nostre abitazioni, perché a quattordici posti di sosta fu impedito l’accesso piantando delle ringhiere “salva pedoni”. Da subito facemmo le nostre rimostranze presso la polizia municipale, che ebbe a dirci che l’operazione era dovuta a disposizioni della Prefettura, al fine di impedire che eventuali malintenzionati potessero di nuovo accedere alla struttura, benché questa fosse stata nel frattempo protetta da una recinzione di sbarramento".

Da allora i cittadini si sono battuti per ottenere il ripristino dei posti auto, interessando Prefettura, Questura, ancora la polizia municipale, sempre tenendo informato il sindaco. "Tempo addietro - prosegue la lettera -, valutando, con il buon senso dell’uomo della strada, che la questione fosse risolvibile con un aumento in altezza della recinzione, per “forzare” l’inerzia pubblica avevamo perfino sottoposto al sindaco un preventivo da una ditta specializzata in recinzioni, che si dichiarava disposta a operare un innalzamento, innestandolo sulla recinzione esistente. Ci fu detto di rivolgerci alla curatela della Valore, non potendo il Comune intervenire in un’area di proprietà privata (a onor del vero, la recinzione poggia su barriere “jersey” collocate sul marciapiede). La curatela ci rispose per le vie brevi che essa non aveva notoriamente le disponibilità finanziarie per provvedere. In ultimo, e come soluzione “tampone”, avevamo chiesto di destinare a sosta riservata per i nostri condomìni lo spazio antistante le scuole “Carlo Livi”, attualmente destinate ai ciclomotori, spostando le soste per i ciclomotori sul lato opposto, fronte cantiere, valutando tali veicoli non funzionali alla scalata della recinzione".

Così la situazione resta ancora la stessa, con i 14 posti auto diventati inutilizzabili. "Tutto questo può apparire come una banalità - si chiude la lettera aperta -, ma si pensi al disagio causato dal non poter sostare presso casa: anziani che devono trascinarsi i sacchi della spesa; mamme che devono trasportare per lunghi tratti i bambini piccoli, anche fra pioggia e vento, per lasciarli dai nonni; furgoni costretti a operazioni di carico/scarico invadendo la sede stradale, con gli autobus provenienti dai due sensi di marcia che devono fare lo slalom per transitare... senza contare il caos che si crea all’uscita delle scuole “Carlo Livi”, anche qui specialmente nei giorni di pioggia, causa le forzate soste selvagge dei genitori che vanno a recuperare i figli da scuola".