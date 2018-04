07.04.2018 h 15:31 commenti

Da tutta Italia per riqualificare il Macrolotto Zero: 265 le aziende che si sono candidate per aggiudicarsi i lavori del Piu

Già iniziata la valutazione da parte della commissione di gara. L'assessore Barberis: "Siamo contenti dell'interesse dimostrato verso quello che è il più importante progetto di rigenerazione urbana della città"

La riqualificazione del Macrolotto zero, con i collegati progetti del Comune, hanno attirato l'interesse di imprese da tutta Italia, che si sono messe in fila per aggiudicarsi alcuni dei lavori previsti. In totale sono 265 le domande arrivate per la realizzazione delle aree indicate nel Progetto di innovazione urbana (Piu), con cui l'amministrazione comunale intende riqualificare l'area.

Un'ampia partecipazione da parte delle imprese, che hanno avuto tempo fino al 16 marzo per presentare le domande e tentare così di aggiudicarsi i lavori per la realizzazione di un mercato metropolitano coperto e un'area a verde nell'ex fabbrica Forti di via Giordano e per la realizzazione di una medialibrary e uno spazio coworking nel complesso produttivo dell'ex fabbrica Pieri in via Pistoiese.

Nello specifco, sono state 226 le domande pervenute per quanto riguarda il mercato coperto, e 39 per medialibrary e coworking. L'obiettivo del Piu, finanziato con oltre 6 milioni di euro dalla Regione Toscana ai quali vanno aggiunti più di 2 milioni e 200mila euro di investimento da parte del Comune, è portare vivibilità e sostenibilità in uno dei quartieri più importanti del distretto produttivo pratese.

La base d'asta per la medialibrary e lo spazio coworking era di 3 milioni e 300mila euro e il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore dell'appalto del mercato coperto era invece di 1 milione e 350mila euro. Nei giorni scorsi è iniziata la valutazione da parte della commissione di gara che sceglierà la proposta vincente in base al criterio di economicità.

"Siamo in una fase avanzata del progetto, attualmente stiamo verificando le domande ed essendo molte le richieste ci vorrà un po' di tempo - ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica e ai Lavori pubblici Valerio Barberis - ad ogni modo siamo molto contenti dell'ampio interesse dimostrato dalle imprese verso quello che è il più importante progetto di rigenerazione urbana della città".