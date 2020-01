18.01.2020 h 16:49 commenti

Il corteo dei Si Cobas arriva in piazza del Comune, aggirati i blocchi delle forze dell'ordine

In corteo un migliaio di persone diretto a piazza San Marco. Le sigle aderenti provengono da diverse parti d'Italia. Tra i locali presenti anche le consigliere comunali Pd Monia Faltoni e Matilde Rosati



E' appena partita da piazza Stazione la manifestazione "La marcia della Libertà" organizzata da Si Cobas contro l'applicazione del decreto Salvini che a Prato ha avuto come conseguenza 22 multe agli operai della tintoria Superlativa per aver bloccato il traffico sulla Declassata, in occasione di un picchetto davanti all'azienda. Il corteo è composto da un migliaio di persone. Le sigle che hanno aderito provengono da tutta Italia. Presenti anche le consigliere comunali del Pd, Monia Faltoni e Matilde Rosati nonostante il Partito democratico abbia preso le distanze dalla manifestazione e il duro scontro tra il leader di Si Cobas, Luca Toscano e il sindaco Biffoni, accusato di aver influenzato la decisione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di dimezzare il percorso della manifestazione limitandolo a piazza San Marco.

Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, soprattutto nella parte più vicina al centro città, quella off limits per i manifestanti.

Manifestanti che però non si sono arresi e giunti in piazza San Marco, visto lo sbarramento su viale Piave, hanno imboccato via Pomeria che non è tra le strade inserite nel percorso autorizzato dalla questura. L'obiettivo è trovare un accesso per il centro. Cosa che sono riusciti a fare raggiungendo e percorrendo via Santa Trinita. Immediato il riposizionamento dei mezzi delle forze dell'ordine ma buona parte dei manifestanti è stata più veloce e attraverso via San Jacopo e piazza San Francesco ha raggiunto piazza del Comune. Gli altri in un primo momento sono stati bloccati e poi sono stati lasciati andare verso piazza del Comune. Si può dire dunque che l'obiettivo iniziale di Si Cobas è stato raggiunto. Luca Toscano, sistemando lo striscione di Si Cobas su Palazzo Pretorio ha gridato: "E' la vittoria della libertà. Non potevano fermare il diritto dei lavoratori di manifestare". Tutta la polizia municipale è schierata davanti al palazzo comunale. Al momento comunque la manifestazione è pacifica.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI