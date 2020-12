01.12.2020 h 17:59 commenti

Da tre settimane non dà più sue notizie, l'appello del figlio: "Aiutatemi a ritrovare mia madre"

La donna scomparsa è una 55enne che abita a Prato. Il figlio vive a Lucca dove lavora come cameriere e dal 12 novembre non riesce più a contattarla. I carabinieri hanno già iniziato l'attività di ricerca

Dal 12 novembre non riesce più a contattare sua madre che sembra sparita nel nulla dopo aver vissuto, fino a quella data, a Prato, ospite in casa di un amico. Per questo motivo, dopo aver denunciato la scomparsa ai carabinieri, Eugenio Karabadjak lancia un appello a tutti i pratesi: chi avesse visto sua madre o sapesse qualcosa può rivolgersi ai carabinieri, che hanno già attivato le ricerche della donna.

La scomparsa si chiama Olga Korcinskaia, 55enne nata in Moldavia ma cittadina ucraina, con un passato difficile alle spalle. Suo figlio Eugenio abita a Lucca dove fa il cameriere e nonostante dall'età di 12 anni sia stato preso in carico dai servizi sociali, a causa dei problemi della madre, non ha mai interrotto i rapporti con lei. "Anzi - precisa - con il passare del tempo abbiamo ricostruito il rapporto. Ci sentiamo spesso e quando i nostri impegni di lavoro lo permettono, ci vediamo". Per questo, quando non è più riuscito ad avere notizie di Olga si è preoccupato.

"L'ultima volta che l'ho sentita - dice - è stata il 12 novembre. Da quel momento non sono più riuscito a sentirla. Il 19 era il suo compleanno e volevo farle gli auguri, ma non ha mai risposto né alle chiamate né ai messaggi. Ho continuato per due giorni, con il telefono che squillava a vuoto. Poi dal 21 il segnale si è spento, senza più riattivarsi. Ho sentito mia nonna, che abita in Ucraina, e lei ci ha parlato l'ultima volta il 14 novembre. Da allora anche per lei è stato impossibile mettersi in contatto con mia madre. Ho cercato di risalire ad alcune amiche con le quali si vedeva e si frequentava, ma anche loro non hanno avuto più sue notizie da giorni".

Da qui la decisione di sporgere denuncia ai carabinieri di Lucca che poi hanno attivato i colleghi di Prato. Al momento le ricerche non hanno dato esito e la preoccupazione di Eugenio cresce: "Mia madre è alta 164 centimetri e pesa circa 60 kg. Prego chi l'avesse vista o sapesse qualcosa su dove sia andata, di avvertire subito i carabinieri di Prato".