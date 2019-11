08.11.2019 h 18:29 commenti

Da "Ti porto al Museo" nasce nuovo sistema museale. Il progetto secondo nella graduatoria della Regione

Sono otto le strutture del territorio che adesso sono al lavoro per realizzare il nuovo soggetto. Intanto sono arrivati 12mila euro di contributo grazie alla vittoria del bando

Nasce un nuovo sistema museale nella provincia di Prato, che sarà costituito anche grazie alle risorse messe a disposizione dal bando della Regione Toscana. Nella graduatoria della Regione il progetto della rete di collaborazione "Ti porto al museo" ha conquistato infatti il secondo posto e si è visto riconoscere interamente il contributo richiesto.

La rete di "Ti porto al Museo" è costituita da 8 strutture del territorio provinciale: Museo di Scienze Planetarie, Centro di Scienze naturali, Museo della Deportazione e Resistenza, Casa Museo Leonetto Tintori tutti di Prato, il Museo Ardengo Soffici di Poggio a Caiano, il Museo Archeologico di Artimino a Carmignano, il Museo della Badia San Salvatore-Casa Agnolo Firenzuola di Vaiano e il MuMat di Vernio. Le 8 strutture costituiranno un sistema museale a norma di legge regionale, ente capofila sarà la Fondazione Parsec (gestore di Museo di Scienze Planetarie e Centro di Scienze naturali).

“Un risultato eccellente, di cui andiamo davvero fieri – commenta il direttore del Parsec Marco Morelli dal Cile, dove è impegnato in una spedizione di ricerca scientifica –. Finalmente potremo dare concretezza e riconoscimento a una rete che ha saputo costruire una collaborazione senza confini, geografici o culturali. Le nostre differenze sono la nostra forza e ne è testimone il secondo posto in una graduatoria che ha visto partecipare alcuni dei musei più importanti che abbiamo in Toscana”.

La notizia del secondo posto è arrivata proprio nei giorni dell’improvvisa scomparsa di Luigi Corsetti, anima del Museo Soffici, da sempre parte integrante della rete.

Adesso i musei cominceranno a lavorare per dar vita al Sistema Museale e in quest’ottica si è deciso anche di scegliere un nuovo nome, che lo colleghi maggiormente al territorio pratese. Al progetto sono stati assegnati 12mila euro, l’intero contributo richiesto. Serviranno alla costituzione formale e concreta del sistema e all’adeguamento di statuti e regolamenti dei singoli musei.