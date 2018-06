12.06.2018 h 17:46 commenti

Da stasera a domenica Prato diventa provincia di Napoli: c'è il Festival della Pizza

In piazza Duomo gli stand con i migliori pizzaioli partenopei che sforneranno le loro delizie negli otto forni a legna montati per l'occasione

Margherita, marinara, capricciosa, 4 stagioni o pizza speciale. Quali che siano i gusti, saranno soddisfatti con il Prato Pizza Festival, in programma da stasera mercoledì 13 a domenica 17 giugno. Dalle 18 in poi sarà posisbile gustare quest epizze negli stand allestiti in piazza Duomo.

Il fortunatissimo format di Napoli sbarca a Prato in Piazza Duomo, per la seconda volta lontano dal golfo partenopeo. A portare gli organizzatori dal Vesuvio a Prato è Alessandro Rubino direttore artistico del recentissimo Prato a Tutta Birra, per un maxi-evento che porterà 10mila palline pronte ad essere infornate, sfide tra pizzaioli napoletani e pratesi, laboratori per bambini per diventare pizzaioli la domenca pomeriggio e altre prelibatezze per rendere omaggio al piatto più amato nel mondo. L’evento è patrocinato dal Comune di Prato e nasce sotto la direzione artistica di Alessandro Rubino in collaborazione con il “Napoli Pizza Village” e Confcommercio Prato Pistoia e Confesercenti. Prato.

Recentemente l'arte del pizzaiolo e la pizza sono state riconosciute da parte dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità: i maestri pizzaiuoli della città partenopea porteranno la loro maestria a Prato, con otto forni a legna pronti a regalare ai visitatori le prelibatezze della loro arte culinaria.

Accanto ai migliori pizzaioli napoletani ci saranno quelli pratesi delle pizzerie L'Agliara, Le Antiche Volte e Rossopomodoro.

La domenica mattina i maestri pizzaioli napoletani sforneranno le loro pizze per i meno abbienti della Mensa Giorgio La Pira.E nel pomeriggio di domenica in Piazza Duomo oltre al laboratorio per bambini ci sarà la sfida tra i pizzaioli: il vincitore darà il nome e gli ingredienti alla pizza che si troverà sulle tavole delle 3 pizzerie pratesi.