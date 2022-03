Dalla provincia di Siracusa a Prato per frequentare la primaria Gandhi a Galciana, un viaggio della speranza di una famiglia per garantire al figlio, affetto da una grave forma di autismo, un percorso scolastico inclusivo.

"La richiesta d'iscrizione mi è arrivata in questi giorni - spiega il dirigente scolastico Mario Battiato (nella foto) - tramite la Misericordia di Prato che è stata contattata da quella siciliana. Il piccolo inizierà a frequentare a settembre, ci stiamo preparando ad accoglierlo. Ho avuto anche un colloquio con la madre in modo da capire quale sia la strada migliore da intraprendere".

L' Ic Gandhi, ha fatto dell'inclusione della disabilità un'eccellenza, formando il personale attraverso corsi specifici, ma anche attrezzando spazi comuni e aule con la comunicazione aumentativa alternativa, che permette ai bimbi affetti da autismo e da gravi patologie di orientarsi e di comunicare con compagni e insegnanti attraverso disegni. Nella scuola sono anche state attrezzate due serre dove i bambini possono dedicarsi all'attività manuale.

Prato , grazie al progetto Autism Friendly è stata anche premiata come la città con le migliori politiche di sostegno per chi è affetto da autismo e per i suoi familiari.

Il tramite è stata Laila Minelli, governatore dell'Arciconfraternita della Misericordia. "La sorellanza fra le vari Confraternite - ha spiegato - non conosce confini. La famiglia del bambino sapeva che Prato, non solo per l'Istituto Gandhi, è all'avanguardia per quanto riguarda l'inclusione e la cura di persone autistiche, ma aveva bisogno di un tramite e così ci siamo attivati, anche per l'iscrizione del primogenito alla scuola superiore".