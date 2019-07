10.07.2019 h 17:06 commenti

Da semplici cittadini a sentinelle del decoro: a Montemurlo nasce il gruppo “Ripuliamo l'ambiente”

Casalinghe, pensionati, operaie si ritrovano ogni domenica mattina per pulire insieme strade o giardini presi di mira da chi non ha alcun rispetto per i beni pubblici. Il sindaco Simone Calamai ha incontrato una rappresentanza del gruppo in municipio

Da circa un mese e mezzo a Montemurlo è attivo un piccolo gruppo di persone - pensionati, casalinghe, operaie - che hanno fatto del senso civico, dell'amore per l'ambiente e del territorio la propria bandiera. Ogni domenica mattina le sorelle Paola e Claudia Corazzini, Rodolfo Accerti, Marcello Bini, Morena Cappelli e altri amici si ritrovano davanti al bar "L'angolo" di via Matteotti e partono alla volta di parchi e giardini bisognosi di una bella ripulita. Armati di guanti e di sacchi della spazzatura raccolgono cartacce, bottiglie e quant'altro che, per colpa della maleducazione, ogni giorno deturpa gli spazi pubblici. Una lotta all'inciviltà intrapresa da tempo dal Comune di Montemurlo, che ora ha trovato dei nuovi validi ed entusiasti alleati, che sono stati ricevuti in municipio dal sindaco Simone Calamai e dall'assessore all'ambiente Alberto Vignoli, che hanno sottolineato: "Si tratta di una bellissima iniziativa, nata dal profondo amore di questo gruppo di cittadini verso il proprio territorio, ai quali va il nostro plauso. Un esempio positivo e virtuoso di rispetto ambientale da trasmettere anche ad altri, affinché possano ripetere in altri luoghi del Comune questo tipo di iniziative. Gli spazi pubblici sono un bene della collettività, che va difeso e rispettato. Per questo ci fa piacere l'iniziativa di questo gruppo di persone che promuove la responsabilità e il senso civico". L'idea di fare qualcosa di concreto per il territorio è venuta qualche tempo fa a Paola Corazzini, una delle fondatrici del gruppo, frequentando l'area sgambatura dove porta i suoi due cani. Il passo dall'idea ai fatti è stato breve e, anche grazie all'aiuto di Silvia Accerti, è nato il gruppo “Ripuliamo l'ambiente”, attivo anche su Facebook, il cui nome non è un semplice proclama, ma un vero programma d'azione. Il gruppo “Ripuliamo l'ambiente” ha anche una mascotte a quattro zampe, il cane Ares di Sonia Biondi, che raccoglie le bottiglie gettate nei torrenti e le consegna alla propria padrona.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

