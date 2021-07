Via libera della commissione urbanistica al recupero della casa colonica al civico 257 di via del Palco, a pochi passi dalla chiesa di Filettole. Si tratta del primo piano di recupero che approda in Consiglio comunale dopo l'entrata in vigore del nuovo piano operativo. L'intervento, proposto da un privato cittadino, permetterà di riportare a nuovo splendore questo edificio tipico del paesaggio toscano, in una delle zone più ambite della città, che il passare degli anni ha reso fatiscente, come è evidenziato dalle foto che confrontano lo stato attuale con quello previsto dal progetto.L'uso sarà residenziale e l'immobile non verrà frazionato ma costituirà un'unica unità immobiliare di circa 460 metri. Saranno demoliti la stalla e un piccolo annesso sul retro per recuperare le volumetrie con la costruzione di un ampliamento nella zona più a nord dell'edificio. La parte ancora a destinazione rurale diventerà residenziale come il resto della colonica. Oltre all'ampliamento, che come già detti è legato all'abbattimento di due pertinenze, è prevista anche l'apertura di due finestre in più. Quindi in sostanza il prospetto esterno viene modificato solo leggermente rispetto alla costruzione originale.