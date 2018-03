27.03.2018 h 16:31 commenti

Da Roma a Empoli a tutta velocità: corsa contro il tempo per consegnare un farmaco salvavita

Staffetta tra tre pattuglie della polizia stradale di Arezzo, Firenze e Prato per portare in due ore e mezzo il medicinale necessario a salvare una paziente ricoverata per un'intossicazione da botulino

Una staffetta tra tre equipaggi della polizia stradale (compreso uno di Prato) con l'accelleratore a manetta, sapendo che ogni secondo poteva essere decisivo per salvare una vita umana. E' stato recapitato così in tempi record un farmaco salvavita necessario a una paziente ricoverata per un'intossicazione da botulino nell'ospedale di Empoli. Il farmaco, disponibile a Roma, è arrivato ieri 26 marzo nell'ospedale toscano in poco meno di due ore e trenta minuti, senza mettere a rischio nessuno. Nel trasporto sono stati coinvolti tre equipaggi, quelli delle sottosezioni di Arezzo e Firenze Nord sulla A/1 e quello della sezione di Prato sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno, coordinati dalla centrale operativa della Polstrada. Dall'inizio dell'anno la polizia stradale ha effettuato dieci staffette sanitarie, scortando equipe mediche, organi destinati ai trapianti e medicinali salvavita.

Edizioni locali collegate: Prato

