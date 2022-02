22.02.2022 h 21:06 commenti

Da rifugiati a ricercatori universitari. La storia di due ospiti afghani del Cas di Vaiano

Scappati da Kabul dove lavoravano come operatori sociali nei campi profughi, hanno sostenuto l'esame di ammissione e vinto una borsa di studio. " Ci impegneremo anche per aiutare le donne afghane"

alessandra agrati

Dall'accoglienza del Cas di Vaiano alle aule dell'università come ricercatori in diritto internazionale.Due rifugiati afghani arrivati a Prato ad agosto attraverso i canali umanitari, hanno ottenuto una borsa di studio che, oltre a permettergli di ricominciare una nuova vita in Italia, servirà anche per “fare qualcosa per le donne afghane rimaste in patria”.I due, un uomo e una donna, che lavoravano nel mondo della cooperazione e dell'accoglienza, sono stati ospiti per tre mesi in uno dei Centri di accoglienza straordinaria gestiti da Coop 2 , poi per qualche giorno sono entrati nel percorso degli Sprar per, dopo poco, lasciare definitivamente Prato e iniziare il dottorato. A seguirli nel loro percorso, un'equipe multidisciplinare insieme a Nicoletta Ulivi responsabile del Centro. “Sono stati tra i primi ad essere accolti – spiega – e ci hanno raccontato in pratica di essere colleghi. In Afghanistan facevano il nostro stesso lavoro, ma ora si trovavano dall'altra parte:quella dei rifugiati. Oltre alla loro voglia di indipendenza mi ha colpito anche la loro cultura”.Nei lunghi giorni passati insieme si è creata una situazione di “specchio” dove italiani e afghani si sono scambiati esperienze. “E' stato costruttivo questo confronto, ma ancora di più il racconto della loro vita: quando hanno intravisto una possibilità di scappare l'hanno colta al volo. Sono partiti con solo uno zaino, sono scampati alla bomba all'aeroporto di Kabul e sono riusciti a raggiungere il gate, del resto lavorando nel campo della cooperazione il loro destino, se fossero rimasti in patria, era segnato”.Il primo desiderio dei due ricercatori è stato quello di imparare l'italiano, così gli operatori si sono attivati con libri e lezioni.”Partivano da una condizione avvantaggiata – continua Ulivi – conoscono quattro lingue, tra cui l'inglese”. Il passo successivo, dopo che ci hanno espresso il desiderio di andare all' università, è stato quello di capire come poter chiedere una borsa di studio. “Ovviamente prima bisognava sbrigare tutta la parte burocratica legata alla richiesta di protezione internazionale – spiegano da Coop 22- ma è stato un percorso abbastanza veloce. Ottenuto il permesso ci siamo attivati verso vari atenei per presentare la documentazione necessaria”. Intanto i due sono entrati nel percorso Sprar e poi hanno superato l'esame di ammissione. “Quando ci siamo salutati – ricorda Ulivi – mi hanno promesso che appena inizieranno a lavorare mi chiameranno e soprattutto che si impegneranno per fare qualcosa per le donne afghane”.Insieme ai due ricercatori, che avevano già una laurea, sono arrivati anche altri due nuclei famigliari; uno composto da padre, madre, due figli e un nonno, l'altro di dieci persone tra cui una donna all'ottavo mese di gravidanza. “Oltre al dottorato – spiegano da Coop22 – abbiamo festeggiato anche la nascita di un bimbo. Altro segno di speranza”.Buoni risultati anche nei percorsi Sprar dove un rifugiato ha trovato lavoro e un altro sta seguendo un percorso formativo.