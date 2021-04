03.04.2021 h 14:49 commenti

Da Prato alla Versilia per mettere a segno furti: arrestato dopo aver ferito un poliziotto

In manette è finito un pratese di 21 anni, bloccato alla stazione di Querceta dopo un doppio rocambolesco tentativo di fuga lungo i binari. Con sé aveva anche sostanza stupefacente e un coltello a serramanico

Un 21enne, nato e residente a Prato, è stato arrestato questa notte, 3 aprile, alla stazione di Querceta, in Versilia. A bloccarlo gli agenti della polizia che da qualche ora erano sulle tracce di una banda di ladri che aveva cercato di intridursi in alcune case della zona di Forte dei Marmi, facendo scattare gli allarmi. Il giovane pratese, per sottrarsi all’arresto ha aggredito uno degli agenti, che ha riportato diverse contusioni ed ecchimosi che non gli hanno però impedito di mettere in sicurezza il giovane. Questo, una volta ammanettato, ha tentato nuovamente la fuga costringendo lo stesso agente infortunato ad un altro rocambolesco inseguimento sempre lungo i binari ferroviari. In questo frangente il ragazzo ha tentato di disfarsi di circa 80 grammi di hashish e di un bilancino utilizzato per il confezionamento di dosi di stupefacente, che teneva nel proprio marsupio, oltre a un coltello a serramanico occultato nella tasca dei pantaloni.

Il giovane pratese è quindi stato arrestato e si è pure visto sanzionare per aver violato il divieto di spostamento fuori comune previsto dal dpcm anti Covid.