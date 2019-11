14.11.2019 h 10:28 commenti

Da Prato ai cassonetti di Firenze, abbandonati 13,5 quintali di scarti tessili. Due denunce

I carabinieri hanno bloccato due persone che stavano scaricando sacchi pieni di scarti tessili nei cassonetti dei rifiuti in via Aretina. Sequestrato anche il furgone dove il materiale era stoccato in sacchi da 50 kg ciascuno

Milletrecentocinquanta chili di scarti tessili provenienti da Prato sono stati abbandonati questa notte, 14 novembr,e a Firenze in via Aretina in zona Rovezzano.

Due uomini di nazionalità cinese di 49 e 50 anni residenti in città sono stati denunciati in flagranza di reato dai carabinieri mentre scaricavano i rifiuti assemblati in sacchi di 50 kg ciascuno in prossimità dei cassonetti.

I controlli sono scattati in seguito alla segnalazione dei residenti che, ogni mattina trovavano i cassonetti pieni di sacchi neri. I carabinieri hanno così iniziato gli appostamenti che hanno portato anche al sequestro del furgone.



