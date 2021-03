02.03.2021 h 12:13 commenti

Da Prato a Viareggio per fare una passeggiata, scatta la sanzione da 400 euro

Protagonisti quattro 19enne residenti in città e a Firenze che sono stati multati dalla polizia municipale viareggina. Quando sono stati controllati erano le 23.30 e quindi, oltre alle norme della zona arancione, era stato violato anche il coprifuoco serale

E' costata cara a quattro giovani pratesi e fiorentini la voglia di fare una passeggiata a Viareggio. Tutti e quattro sono stati infatti sanzionati dalla polizia municipale del comune della Versilia per aver violato le normative previste dalla zona arancione. I quattro, tutti 19enni e residenti a Prato, Firenze e Campi Bisenzio, sono stati fermati da una pattuglia intorno alle 23.30 di sabato 27 febbraio, oltre quindi anche l'orario del coprifuoco. Agli agenti hanno dichiarato di aver voluto fare una passeggiata a Viareggio e di essere temporaneamente alloggiati a Lido di Camaiore in via Margherita Hack in evidente violazione, però, della normativa anti contagio.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus