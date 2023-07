06.07.2023 h 11:31 commenti

Da Prato a Vernio nuovi progetti per agevolare lo scambio ferro gomma

Pubblicato il bando per i lavori che ridisegneranno piazza della Stazione a Prato: sparisce la pensilina centrale per lasciare posto alle fermate dedicate. A Vernio nuova fermata del bus più vicina alla stazione

Pubblicata la gara per i lavori che ridisegneranno piazza della Stazione a Prato, la scadenza è prevista per la fine di luglio e l'aggiudicazione probabilmente entro l'anno. Un progetto finanziato dal Pnrr con 700mila euro che prevede la riorganizzazione delle fermate dei bus e dei parcheggi e la realizzazione di una ciclo stazione.

“L' obiettivo - spiega l'assessore alla mobilità Flora Leoni – è di valorizzare la piazza e anche la facciata della stazione. I lavori sono stati pensati in collaborazione con Fs e Autolinee Toscane”. Nello specifico sarà abbattuta la pensilina che si trova al centro della piazza per realizzarne altre ai lati dell'ingresso della stazione (via Buozzi e biglietteria At) dedicate alle varie linee. Saranno anche ridisegnati i parcheggi garantendo la sosta di cortesia per chi accompagna i viaggiatori alla stazione. Rfi, invece, non ha previsto nessun lavoro di adeguamento dei marciapiedi e delle pensiline all'altezza dei binari. Nei prossimi mesi sarà messo a gara anche il progetto per la realizzazione della ciclo via (finanziamento Comuni in pista) che collegherà i giardini, saranno risistemati anche i vialetti interni, con viale Vittorio Veneto.

Anche il Comune di Vernio ha aperto un cantiere per risistemare la viabilità intorno a piazza della stazione. I lavori prevedono il rifacimento del ponte della stazione, la realizzazione di una ciclo stazione dotata anche di una piccola officina e una rotonda per consentire ai bus di girare e, quindi ,trasferire la fermata, che ora si trova lungo la 325, più vicina all'ingresso della stazione. Verrà anche posizionata una nuova pensilina e riorganizzati i parcheggi.“Con questi lavori – ha spiegato il sindaco Giovanni Morganti – facciamo un ulteriore passo avanti nell'integrazione ferro gomma rendendo un servizio migliore a chi utilizza il treno”.

Rfi come per Vaiano rifarà le pensiline e doterà la stazione di ascensore, il cantiere per l'innalzamento dei marciapiedi dei binari 2 e 3 si concentrerà nel mese di agosto quando la stazione sarà chiusa per consentire il rifacimento delle rotaie secondo i nuovi standard.

Morganti, intanto, torna a chiedere a Trenitalia di potenziare le corse dei treni con destinazione Prato. “Oggi la metà dei convogli che partono da Bologna si fermano a San Benedetto se proseguissero la loro corsa invece di un treno ogni ora ce ne sarebbero due. Una soluzione semplice che aiuterebbe a sgravare una parte del traffico che transita lungo l'ex regionale”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus