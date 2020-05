16.05.2020 h 15:09 commenti

Da Prato a Vernio, arrestato dai carabinieri spacciatore pendolare

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri che per giorni hanno seguito i suoi spostamenti dalla città all'alta Val di Bisenzio. Trovata droga sia nell'abitazione che nella ditta in cui il pratese lavora

Un pratese di 55 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Vernio nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 maggio. Da giorni i militari avevano notato le visite frequenti dell'uomo nel piccolo comune della Val di Bisenzio e si sono insospettiti. Sospetti che sono aumentati quando è cominciata a circolare la voce di incontri tra il cinquantacinquenne e alcuni giovani del posto noti per fare uso di droga. L'uomo è stato fermato a Prato, in via Zarini mentre stava vendendo marijuana a due cinquantenni. Le perquisizioni fatte sia presso la sua abitazione, a Prato, che presso il suo posto di lavoro, una ditta a Bagnolo, hanno consentito di recuperare un etto di droga sintetica, 30 grammi di marijuana 310 pasticche di ecstasy e circa 250 euro.



