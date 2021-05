29.05.2021 h 12:59 commenti

Da Prato a San Rossore in carrozza con i ragazzi seguiti dall'associazione Pangea

E' partito ieri e si concluderà domani il “Bischerotto tour”, viaggio d'altri tempi lungo le vecchie strade battute, fino alla metà del Novecento, dai carrettieri che trasportavano le merci dalla costa fino alla Toscana centrale

Un viaggio d'altri tempi, fatto tutto in carrozza, da Prato a San Rossore per un'esperienza unica di socializzazione rivolta a persone con disagio psichico. E' il “Bischerotto tour”, promosso dall'associazione La Ciompa di Vainella, partito ieri 28 maggio da Prato che domenica 30 maggio arriverà nella tenuta di San Rossore.

Cento chilometri - attraverso quattro province (Prato, Pistoia, Lucca, Pisa) - da percorrere lentamente in tre giorni, accompagnati dal romantico tintinnio degli zoccoli e circondati dalla bellezza dei paesaggi toscani. Tre le carrozze impiegate (di cui una d'epoca e una da maratona per prove sportive ), trainate da sei cavalli di razze italiane, lungo le vecchie strade battute, fino alla metà del Novecento, dai carrettieri che trasportavano le merci dalla costa fino alla Toscana centrale.

Ieri a Oste, nella piazza tra via Pistoiese e via della Viaccia, ha fatto la prima tappa e a salutare la colorata carovana non sono voluti mancare il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai e l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti che hanno sottolineato il valore dell'iniziativa per la promozione di azioni di inclusione sociale.

Si tratta di un viaggio particolarmente importante, perché vede come protagoniste alcune persone disabili con problemi psichici e mentali, seguiti dall'associazione Pangea di Prato, accompagnati dai loro familiari, riuniti nell'associazione Diapsigra. Alcuni dei ragazzi coinvolti nell'esperienza, oltre a godersi il viaggio, guideranno per brevi tratti le carrozze insieme ai tecnici e avranno così la possibilità di rafforzare la propria autostima e sentirsi parte di un gruppo. "È un'esperienza di socializzazione e inclusione che vuole tenere alta l'attenzione sul problema della salute mentale e togliere lo stigma sociale su chi soffre di queste problematiche" spiega Cristina Tacconi dell'associazione Pangea.

Mascotte del “Bischerotto Tour” è un simpatico pupazzo, nato dalla fusione del biscotto di Prato con il pinolo di San Rossore, meta del viaggio.