20.07.2023 h 13:00

Da Prato a Poggio a Caiano, nuovo incarico per l'ex vicesegretario comunale

Giovanni Ducceschi, ora in pensione, nominato consulente del sindaco Palandri. Un incarico che svolgerà senza nessuna ricompensa fino a quando non verrà individuato il nuovo segretario comunale del Comune mediceo

Nuovo incarico per Giovanni Ducceschi come consulente di Riccardo Palandri, sindaco di Poggio a Caiano, in attesa della nomina del segretario comunale.

Ducceschi, che ora è in pensione, è stato vicesegretario del comune di Prato ricoprendo anche il ruolo di dirigente responsabile di vari settori. L'incarico è di natura fiduciaria ha una durata massima fino al 31 dicembre e viene svolto a titolo gratuito. Ducceschi, quindi sarà "una figura di riferimento con cui confrontarsi sulle problematiche dell'ente". Nel frattempo è già in corso la procedura per individuare il nuovo segretario comunale .

Sulla nomina interviene l'opposizione: “Fare il sindaco - afferma l'ex primo cittadino Francesco Puggelli - richiede impegno, dedizione, competenza e passione. Se Palandri pensava che sarebbe stata una passeggiata probabilmente ha fatto male i propri calcoli e questa nomina, arrivata a meno di due mesi dall’elezione, ne è la conferma. Non gli bastava la "giunta allargata" per un totale di sette poltrone, ci voleva anche un super consulente in pensione. Quanti sono i debiti elettorali che il "finto" civico Palandri ha da pagare ai partiti per tenere d'accordo una maggioranza che già scricchiola?”

