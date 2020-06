22.06.2020 h 11:32 commenti

Da Prato a Pistoia per scaricare illegalmente 900 kg di scarti tessili

La coppia è stata sorpresa dai carabinieri in località Santomato mentre stavano scaricando da un furgone grossi sacchi ripieni di rifiuti tessili

Un 52enne e una 53enne, entrambi di nazionalità cinese e residenti a Prato, sono stati denunciati dai carabinieri per abbandono di rifiuti tessili speciali non pericolosi. I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi dai militari la scorsa notte, alle 4.30 circa, mentre stavano scaricando da un furgone, che poi è stato posto sotto sequestro, circa 900 kg di rifiuti vicino ai cassonetti nella frazione di Santomato, nel comune di Pistoia.

La coppia aveva già scaricato otto grossi sacchi nei cassonetti quando sono stati bloccati dai carabinieri del radiomobile di Pistoia. All'interno del furgone vi erano ancora una quindicina di sacchi, ognuno del peso di circa 25 chilogrammi.

I due sono stati denunciati per abbandono di rifiuti derivanti da lavorazione industriale mentre per il veicolo e il materiale in esso contenuto è scattato il sequestro. Le indagini proseguono con l'obiettivo di denunciare non solo chi effettuava materialmente lo scarico illegale ma anche le aziende da cui provenivano gli scarti.