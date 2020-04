15.04.2020 h 15:53 commenti

Da Prato a Montemurlo per fare la messa in piega a domicilio: multata parrucchiera abusiva

La donna è stata fermata dalla polizia municipale in via Pascoli e sanzionata come previsto dal decreto. Intanto a Montemurlo sono circa 1.100 i negozi e le attività che continuano a lavorare

Non si ferma l'attività di controllo della polizia municipale di Montemurlo, impegnata a far rispettare i decreti governativi per il contenimento della diffusione dell'epidemia da coronavirus. Questa mattina, 15 aprile, gli agenti in servizio nella zona di via Pascoli hanno fermato una donna di 34 anni di cittadinanza nigeriana, residente a Prato, che si era recata a Montemurlo per fare i capelli ad alcuni connazionali che avevano richiesto il suo servizio. Non è stato semplice per gli agenti della Municipale risalire all'identità della “parrucchiera” abusiva, tanto che è stato necessario contattare l'avvocato che segue la pratica di regolarizzazione del permesso di soggiorno per la permanenza in Italia della donna. Una messa in piega a domicilio che è costata cara alla parrucchiera nigeriana che è stata multata con 400 euro per essersi spostata fuori dal comune di residenza senza un valido motivo.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus (10 marzo scorso) la polizia municipale di Montemurlo ha fermato e controllato 753 persone, sono invece 643 gli esercizi commerciali (negozi, supermercati ecc…) che sono stati sottoposti, anche più volte, a verifiche per il rispetto delle distanze di sicurezza e del divieto di assembramento. Fino allo scorso 25 marzo la polizia municipale ha proceduto a denunciare penalmente 25 persone, mentre sono state 45 le multe (da 400 euro per le persone sorprese a piedi sul territorio senza valido motivo e da 533 euro per quelle fermate su veicoli ) fatte dopo il decreto governativo, che trasformava la denuncia in sanzione amministrativa.

"Ringrazio la polizia municipale per l'importante lavoro di controllo e verifica svolto sul territorio anche durante i giorni festivi della Pasqua- dice il sindaco Calamai- Purtroppo nonostante la situazione di emergenza, sono ancora tante le persone che vanno in giro senza un valido motivo. So quanto queste restrizioni siano pesanti per tutti ma è l'unico modo per combattere il virus".

Intanto a Montemurlo, secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio, sono circa 1.100 i negozi e le attività che continuano a lavorare, perché attività considerate essenziali o perché autorizzate dalla Prefettura per particolari esigenze produttive. Così come previsto dal decreto governativo del 10 marzo scorso, riprenderà l'attività delle librerie, delle cartolerie e dei negozi di vestiti per bambini.