Da Prato a Fucecchio, un percorso di oltre settanta chilometri attraverso le terre dei Medici

Quattro tappe, percorribili in cinque giorni, dove si possono ammirare le ville medicee, patrimonio dell' Unesco, i parchi e i boschi voluti dalla famiglia fiorentina. Inaugurazione sabato 12 ottobre

Dalle cascine medicee fino a Fucecchio, passando per Carmignano e Bacchereto.Sabato 12 ottobre si inaugura il nuovo cammino, La via medicea che rientra nel Progetto dei Cammini dell'Area Pratese, finanziato da Toscana Promozione nella rete dei Cammini della Toscana.Un percorso lungo 76 km, di media difficoltà, percorribile in cinque giorni, che si sviluppa prevalentemente su strade vicinali e sentieri CAI. La Via Medicea è anche un collegamento strategico tra la Via della Lana e della Seta e la Via Francigena, permettendo di unire gli spazi padani e del Nord Europa con la spiritualità della Città eterna.La prima tappa dalleè di 19,2 Km in cui si potranno ammirare le cascine medicee di Prato, il Barco di Bonistallo, la Villa medicea di Poggio a Caiano, il Museo della Natura Morta, la chiesa di San Francesco a Bonistallo,i Condotti medicei, boschetto il Ragnaione. La seconda tappaè di 22,1 Km e conduce alla Villa medicea la Ferdinanda di Artimino e al Barco mediceo. La terza tappasono 18 Km, si costeggia il muro del Barco mediceo. L’ultima tappaè di 16,7 Km , un percorso che arriva alla Villa medicea di Cerreto Guidi.Sabato sarà possibile percorre una parte del cammino partendo dalle Cascine Medicee passando per Poggio a Caiano, attraversando il nuovo Ponte del Manetti.L’appuntamento per percorrere il tratto di strada pratese è, Via delle Ginestre, località Verghereto, Carmignano arrivo a Bacchereto alle 12 dove in piazza Giuseppe Verdi è prevista la degustazione di prodotti tipici del territorio. Per partecipare è necessario inviare una mail a info@pratoturismo.it indicando numero di persone e l'età dei partecipanti