05.10.2020

Da Prato a Civitanova Marche con 26 ovuli di eroina nella pancia: arrestato

Il giovane è stato fermato dalla guardia di finanza appena sceso da un treno alla stazione ferroviaria della cittadina marchigiana

Un nigeriano di 24 anni, residente a Prato, trasportava un carico di 26 ovuli di eroina, ingeriti per occultarli, per complessivi 275,44 grammi. Lo hanno scoperto i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche durante controlli sul traffico di merci e passeggeri alla stazione ferroviaria cittadina. L'uomo, che stava scendendo dal treno, era in stato di agitazione e sofferenza fisica. Ipotizzando che potesse aver ingerito ovuli contenenti droga con conseguente pericolo di vita in caso di scoppio degli involucri, il 24enne è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale di Civitanova per gli accertamenti sanitari. Le analisi condotte dal personale medico hanno verificato la presenza degli ovuli, che contenevano eroina per 275,44 grammi.

La droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato circa 30mila euro. Il nigeriano è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e condotto nel carcere di Ancona-Montacuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.