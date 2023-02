06.02.2023 h 11:04 commenti

Da Prato a Casa Sanremo Live Box, il 17enne Trama Blu pronto al debutto in Riviera

Il giovane artista pratese è stato selezionato con il suo inedito "Fulmine" e potrà esibirsi davanti ad una platea composta dai principali critici musicali in uno degli eventi collaterali al Festival della canzone

Si parlerà anche pratese sul palco di Casa Sanremo Live Box, evento collaterale al Festival e destinato ad ospitare i nuovi giovani talenti, non in gara, che per tutta la settimana della kermesse musicale si esibiscono e vengono intervistati da giornalisti di settore.

Merito di Tommaso Tanzini, 17 anni, in arte “Trama Blu” che è stato selezionato con il suo inedito “Fulmine”, una canzone dove si raccontano le difficoltà nella vita che spesso arrivano all’improvviso e la possibilità di riuscire ad affrontarle, superando la paura. Il pezzo è scritto dallo stesso Trama Blu, con l’arrangiamento di Franco Poggiali e Miriam Taylor, la vocal coach che ha preparato e seguito Tommaso nel suo percorso artistico.

Per il giovane pratese, che frequenta il quarto anno al liceo musicale Cicognini-Rodari, sarà l'occasione di mettersi in mostra con una ribalta nazionale e, soprattutto, davanti ai migliori critici musicali. Ma anche il grande pubblico potrà seguire le esibizioni degli artisti, che verranno trasmesse in diretta streaming sui mezzi social ufficiali di Casa Sanremo Live Box. L'esibizione di Trama Blu è in programma mercoledì 8 febbraio. Per seguire le dirette basterà scaricare le applicazioni: Casa Sanremo e Casa Sanremo Live Box. Verranno inoltre trasmessi in Tv alcuni collegamenti in diretta dai programmi Rai che seguono l'evento.

Trama Blu arriva a Sanremo al termine di un percorso di crescita che lo ha portato, nel corso del 2022, a partecipare ad una masterclass organizzata dall'Accademia di Miriam Taylor e tenuta dal Maestro Ciro Barbato, direttore di orchestra Rai-Mediaset che ha scelto proprio il giovane pratese per presentare, attraverso la sua casa discografica, un inedito a Sanremo Giovani, che poi non è stato selezionato.

"Questa importante ed entusiasmante esperienza - racconta Trama Blu - è stata di grande stimolo e crescita per me. Il prossimo anno sono intenzionato a riprovarci, sperando di poter essere selezionato per Sanremo Giovani".

La strada per la Riviera si è comunque aperta dopo una successiva masterclass, quando Trama Blu è stato nuovamente selezionato per partecipare a Casa Sanremo Live Box. Oltre a "Fulmine", Trama Blu ha scritto e pubblicato altri due inediti: "Esistere" e "Comincio da Zero". Tra poco uscirà anche l'ultimo inedito presentato a Sanremo Giovani.