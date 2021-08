21.08.2021 h 13:02 commenti

Da Prato a Capo Nord in bici per realizzare un sogno, l’impresa di un giovane insegnante di religione

Giacomo Sanesi ha voluto dimostrare che con la volontà si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Oltre 4.500 chilometri tra i paesaggi europei tra caldo, freddo e pioggia tra spiritualità e bellezza

Da Prato al punto più a nord d’Europa pedalando. Dopo 47 giorni e 4.508 chilometri, un giovane pratese ha realizzato il sogno di raggiungere Capo nord in sella alla sua bici. Si chiama Giacomo Sanesi, ha 28 anni, insegna religione in una scuola primaria di Prato e studia fisica e astrofisica all’università. Spirito e scienza si fondono anche in questa straordinaria impresa, andata in porto ieri, 20 agosto, frutto di un bellissimo mix tra introspezione, desiderio di mettere alla prova la propria volontà e di conoscere il mondo attraverso se stessi. “Non sono un ciclista appassionato. - racconta a Notizie di Prato - Mi muovo in bici anche per andare a lavoro ma non ho fatto questa impresa per amore delle due ruote. Per me sono state un mezzo per raggiungere l’obiettivo, quello di dimostrare che la volontà può tutto. L’anno scorso ho fatto il mio primo viaggio in bici in Toscana e Liguria. Mi è piaciuto davvero tanto e ho deciso che l’anno seguente avrei continuato. Mi piaceva l’idea romantica di un viaggio lontano. A gennaio ho iniziato a guardare un po’ di mete e quando è apparsa Capo Nord sono rimasto folgorato ed è iniziata la preparazione tra allenamento e attrezzature adeguate, bici in primis”.E così lo scorso 5 luglio ha gonfiato le ruote della sua bici, ha indossato il casco e zaino in spalla è partito dal centro della Toscana in direzione Norvegia. Sforzo fisico e psicologico vissuto in solitudine ma condiviso alla fine di ogni tappa sul proprio profilo Facebook. Una sorta di diario di bordo per mettere nero su bianco emozioni e sfumature suscitate dai tanti paesaggi europei attraversati: dalle città alle praterie, dal mare ai fiumi, dalle salite tra le rocce ai rettilnei in mezzo a pianure deserte. Dal Brennero a Monaco, da Berlino alla Danimarca attraverso la costa, dalla Svezia alla Lapponia passando dal circolo polare artico. Testa concentrata sull’obiettivo, muscoli impegnati a far girare i pedali e occhi rapiti dal paesaggio.Sotto la pioggia o il sole cocente, schiaffeggiato dal vento o immerso nella nebbia fino ad arrivare al freddo pungente artico. Brividi superati solo dall’emozione fortissima provata di fronte al globo, scultura che segna il punto più a nord dell’Europa, la bandiera a scacchi di una sfida folle lungo un circuito quasi infinito. Ma d’altronde il motto di Giacomo è “L’unico limite è il limite che ti poni”. “Ieri è stato il giorno più difficile dal Punto di vista metereologico. Freddo, neve, pioggia mi hanno permesso di vedere il globo solo quando ero a 10 metri di distanza. In pochi secondi tutte le emozioni provate in questi 47 giorni sono srotolate giù come un gomitolo di lana: gioia, stanchezza, pianto, stupore. Sono riuscito solo a chiamare mia mamma e a dire: ce l’ho fatta”. Giacomo riaprirà il 25 agosto in aereo. “Quando ho programmato la tabella di marcia ho fissato la ripartenza in modo da avere qualche giorno di comporto in caso di imprevisti ma soprattutto per godermi a pieno questo luogo, per riflettere e meditare”. È presto per parlare delle future imprese: “Ho in mente altre destinazioni ma vediamo, ora devo metabolizzare questa esperienza e godermi il sapore della vittoria”. Vittoria che dedica a se stesso “per aver dimostrato che i sogni si possono realizzare se davvero lo si vuole” e alla sua famiglia “che mi è stata vicina in ogni momento della mia vita”. Senza saperlo Giacomo ha coronato anche il sogno del fratello morto nel 2009 in un incidente: “Quando ho detto a mia mamma che sarei andato a Capo nord in bici, lei mi ha raccontato che anche mio fratello maggiore avrebbe voluto fare altrettanto. E cosi, ho vinto questa sfida anche per lui”. (e.b)