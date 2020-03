04.03.2020 h 17:29 commenti

Da Poggio a Caiano a Charlottesville con la borsa di studio del Comune

L'iniziativa è rivolta a due giovani residenti con età compresa tra i 18 e i 29 anni che potranno frequentare a giugno il corso di “Lingua e cultura americana” presso l’Università della Virginia

Il Comune di Poggio a Caiano rafforza il legame con la città gemella Charlottesville, riproponendo anche quest’anno due borse di studio rivolte ai giovani poggesi che potranno così trascorrere un periodo negli Stati Uniti, esattamente dal 15 al 27 giugno 2020. Il bando, pubblicato sul sito del Comune, è aperto fino al 14 marzo.

I vincitori della borsa di studio, che per candidarsi dovranno avere tra 18 e i 29 anni, frequenteranno il corso di “Lingua e cultura americana” presso l’Università della Virginia. Gli argomenti dei corsi includeranno il lavoro e la storia di Thomas Jefferson, la cultura pop, la musica, lo sport negli Stati Uniti, i Civil Rights Movement e la politica americana.

La borsa di studio prevede la frequenza al corso di Lingua e cultura americana, il soggiorno, l’utilizzo delle strutture e dei servizi universitari, le visite guidate tra cui quella a Monticello, nella casa di Thomas Jefferson, l’accesso alla mensa universitaria, l’accoglienza e l’orientamento. Sono escluse dalla borsa di studio le spese per il volo A/R Italia/Stati Uniti. I candidati devono attestare il livello B2 di conoscenza della lingua inglese in riferimento al Common European Framework of Reference for Languages. Il livello intermedio di conoscenza della lingua può essere certificato anche dall’Università presso la quale si è frequentato il corso di Lingua inglese o attestato on line su siti dedicati.

“Anche quest’anno riproponiamo queste due borse di studio – dice il vicesindaco Giacomo Mari – per offrire a due nostri giovani concittadini una grande opportunità di crescita culturale e personale. Potranno migliorare la conoscenza della lingua inglese e allo stesso tempo imparare molto della storia statunitense, il tutto mentre scoprono la città gemellata con Poggio, che ha ospitato il nostro illustre concittadino Filippo Mazzei. L’impegno di un Comune in iniziative come questa non è scontato, ma pensiamo che questa opportunità formativa possa fare la differenza per un giovane che si affaccia al mondo del lavoro, rafforzando al contempo la conoscenza reciproca tra le due sponde dell’Atlantico”.