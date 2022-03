14.03.2022 h 09:10 commenti

Da piazza XX Settembre alle nuove piste ciclabili: ecco come cambia Poggio a Caiano

Presentato il nuovo piano triennale delle opere pubbliche che prevede 17 milioni di euro di investimenti dal 2022 al 2024

Poggio a Caiano ha presentato il nuovo piano triennale delle opere pubbliche, approvato dal consiglio comunale il 3 marzo scorso. Un programma che supera i 17 milioni di euro e che comprende le opere pianificate dal 2022 al 2024. Solo per l’anno appena iniziato è previsto un investimento di 6 milioni e 126mila euro, che andranno a finanziare cantieri fondamentali per la città.

“È un programma molto ambizioso – dichiara il sindaco Francesco Puggelli - e contiamo di avviarlo nel più breve tempo possibile, per iniziare così finalmente a rinnovare il volto della nostra città, a partire dal centro storico. Questi ultimi due anni caratterizzati dall’emergenza sanitaria hanno purtroppo rallentato l’avvio di tanti cantieri che la città aspettava da tempo e il piano si pone pertanto in linea di continuità con il lavoro che abbiamo fatto negli scorsi anni. Vi confluiscono quindi tutte le attività e i percorsi su cui stiamo operando da tempo e che ci hanno consentito di intercettare importanti risorse per il nostro territorio”.

Il 2022 vedrà dunque l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova piazza XX Settembre. Il rifacimento totale della piazza e la riqualificazione del centro storico, per cui la progettazione è in fase avanzata, rappresentano per il comune un investimento complessivo di 1milione di euro a cui si aggiungerà un ulteriore milione per la messa in sicurezza della viabilità provinciale del centro e la realizzazione di un parcheggio scambiatore. Quest’ultimo intervento, per cui il comune si è aggiudicato un finanziamento molto importante da parte della Regione, riguarda il progetto atteso da oltre quarant'anni a Poggio, ovvero la messa in sicurezza di via Pratese, con contestuale realizzazione di un parcheggio scambiatore a servizio del centro abitato e di una rotatoria.

Dopo la piazza e il parcheggio, a caratterizzare il nuovo volto del centro storico saranno anche le piste ciclabili per cui è previsto un investimento di oltre 800mila euro; parliamo di due tratti, ovvero l’ultimazione del percorso del Poggetto verso il ricongiungimento con la pista di Carmignano sul lato sinistro della Furba, che ha ricevuto un finanziamento regionale nell'ambito del Parco agricolo della Piana, e quello che collegherà la villa Medicea a Comeana passando sull’argine dell’Ombrone finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

La riqualificazione di ampia parte del territorio comunale troverà poi il suo completamento con il progetto integrato di forestazione urbana, un intervento che ammonta in totale a 178.608,00 euro e per cui il comune si è aggiudicato un importante finanziamento regionale di quasi 148mila euro. L’intero progetto, che prevede la piantumazione di oltre 370 nuovi alberi e 155 arbusti, interesserà sette aree del territorio comunale.

Sempre nel 2022, 150mila euro saranno infine destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali in varie zone della città e 180mila euro alla realizzazione di un impianto di climatizzazione per rendere più efficiente e sostenibile la Palazzina Reale, intervento che si pone in continuità con quanto fatto in passato.

Tra le novità del piano per il 2022 troviamo dunque l’adeguamento dei tratti coperti del rio Montiloni, un progetto molto cospicuo, di 930mila euro, finanziato con fondi ministeriali, che riguarda interventi di stombamento del rio per garantire la sicurezza idraulica al territorio di Poggio a Caiano e la manutenzione straordinaria di via Mastrigalla e via Foscolo, per la quale il comune ha ricevuto due importanti finanziamenti dal Ministero dell’interno, la prima somma di oltre 300mila euro per via Mastrigalla e la seconda, di oltre 800mila, per via Ugo Foscolo ed aree limitrofe.

Un ultimo intervento è quello che riguarda la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del campo sportivo.

Per le annate 2023 e 2024 il Piano prevede ulteriori 11 milioni di euro di investimenti che andranno a interessare la messa in sicurezza e riqualificazione dell’asilo nido L’Albero verde, gli interventi di valorizzazione del Parco del Bargo, la manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità tra viale Matteotti e via Moro, gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del plesso scolastico e le opere di restauro e valorizzazione delle Scuderie medicee.