03.05.2022 h 18:17 commenti

Da Piazza a Piazza torna dopo due anni di stop: in 400 per due giorni sui sentieri della Calvana

Numero chiuso per i partecipanti. Si parte e si arriva al circolo Arci di Santa Lucia. Prevista solo la possibilità di camminare per due giorni. Non sarà possibile fare solo l'andata o il ritorno

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torna "Da Piazza a Piazza", la marcia non competitiva organizzata dal Cai Sezione Emilio Bertini di Prato e giunta ormai alla sua 36esima edizione. L'iniziativa è aperta a tutti, purché muniti di certificato medico sportivo non agonistico, e si svolgerà sui sentieri lungo tutta la vallata del fiume Bisenzio in provincia di Prato da sabato 7 maggio a domenica 8 maggio.

Una variazione del percorso con arrivo e partenza al circolo Arci di Santa Lucia, e soltanto l'opzione due giorni di cammino, il numero chiuso e un nuovo punto di ristoro sono le novità dell'edizione 2022. Piccola modifica anche al tracciato prima di Montecuccoli, alla Dogana Vecchia dove si scenderà in direzione dell'agriturismo-ristoro Podere Figliule per poi risalire per riprendere il tracciato tradizionale. Anche in prossimità del Crocicchio di Foce ai Cerri ci sarà una deviazione, prendendo la strada in discesa fino a case di Valibona, dove verrà allestito il ristoro. Dopodiché si risalirà fino al Crocicchio di Valibona per riprendere il tracciato tradizionale.

"I chilometri - ha spiegato Federico Castagnoli del Cai di Prato - sono sempre 75, ma a differenza delle precedenti edizioni non è prevista l'opzione solo andata o solo ritorno, inoltre non arriveremo più alla scuola De Andrè della Castellina, per il resto tutto resta uguale, compreso l'impegno degli oltre 100 volontari".

Un lungo cammino in mezzo alla natura, ma sempre sotto l'occhio vigile degli organizzatori, che arriva a Montepiano passando per Spazzavento e il rifugio Pacini e rientra lato Calvana. "Con questa camminata non competitiva - ha spiegato Enrico Lorenzoni presidente del Cai di Prato - riprendiamo in pieno la nostra attività, già sono iniziati alcuni corsi, ma questa è una manifestazione per tutti, anche se a causa delle restrizioni Covid, abbiamo iniziato ad organizzarla a ottobre, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni a 400 partecipanti"

A ciascuno verrà consegnato un attestato di partecipazione e per tutti sono previsti 12 ristori . "Mangiare e bere - continua Castagnoli - saranno distribuiti in abbondanza, tuttavia è necessario portare acqua a sufficienza e mettere nello zaino un poncho per ripararsi dall'acqua che potrebbe arrivare domenica"

Da Piazza a Piazza diventa anche un'occasione di turismo lento e naturalistico. "Con questa camminata - ha sottolineato l'assessore allo sport Luca Vannucci - si attraversa un paesaggio molto caratteristico, quello boscoso dalla parte del Monteferrato e quello brullo della Calvana, arrivando praticamente al confine con l'Emilia".

Da Piazza a Piazza è nata da una scommessa tra pochi amici, quella di partire da Piazza della Pietà e raggiungere Piazza del Comune, dove un tempo c'era la sede storica del Cai di Prato, senza però attraversare il Bisenzio, sulla scorta delle istruzioni lasciate da Marco Datini alla moglie. L'unico modo per realizzare l'impresa era dunque quello di attraversare un versante della Val di Bisenzio fino alla sorgente e ridiscendere a valle dall'altra parte, percorrendo in due giorni circa 75 chilometri di sentieri immersi nella natura e con un dislivello complessivo di circa 4.000 metri.