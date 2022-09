23.09.2022 h 16:39 commenti

Da palazzina di lusso a rifugio per sbandati, la protesta dei residenti della Castellina

Negli ultimi mesi è aumentato il numero di sbandati che usa la casa in costruzione come ricovero per la notte, numerosi anche i furti nelle macchine, dieci nell'ultimo fine settimana. Pronta una petizione per chiedere che il cantiere venga messo in sicurezza

aa

Dopo i residenti di via San Fabiano, e quelli di via dei Tintori anche gli abitanti della Castellina preparano una petizione contro il degrado e l'occupazione abusiva di una palazzina in costruzione, in via del Palco, trasformata in rifugio per sbandati. La casa è quasi terminata, ma i lavori durano da anni con lunghi periodi di fermo, e periodicamente viene utilizzata come rifugio per tossici e spacciatori.Una situazione che però negli ultimi mesi è degenerata, tanto che i residenti hanno deciso di firmare una petizione per chiedere la chiusura di tutti gli accessi alla casa. "Abbiamo prima contattato i proprietari - spiegano gli abitanti della zona - ma non abbiamo avuto nessun risultato, allora abbiamo fatto richiesta alle forze dell' ordine di aumentare i passaggi di controllo soprattutto la notte, ma anche qui nessuna risposta come del resto il coinvolgimento di assessori e sindaco. A questo punto non ci resta che la petizione, che si potrà firmare nei negozi del quartiere". La casa si anima verso sera e gli "ospiti" arrivano direttamente dalla pista ciclabile in un numero variabile a seconda del periodo, la mattina verso le otto escono per dedicarsi ad altre attività . A preoccupare i residenti anche l'aumento di piccoli furti a danno delle macchine parcheggiate lungo la strada, soprattutto nel fine settimana. "A metà settembre - raccontano - in due giorni sono stati spaccati almeno una decina di finestrini, i furti sono di poco valore ma significativi: coperte, biscotti, gallette qualche euro. Ovviamente poi c'è il danno per la sostituzione del vetro".