01.07.2021 h 12:03 commenti

Da oltre due settimane senza telefono e internet: "Chiamiamo ogni giorno ma nessuno interviene"

Una famiglia di Terrigoli denuncia il cattivo servizio da parte di Tim: "In questa zona c'è pochissima copertura per i cellulari, senza linea fissa siamo isolati"

Da due settimane e mezzo sono senza la linea fissa del telefono e senza internet e, nonostante le segnalazioni quotidiane e i continui solleciti a Tim, non sono ancora riusciti a risolvere il problema che affligge una famiglia residente a Terrigoli, nel comune di Vernio. "Il problema è ancora più grave - spiega pamela Lilli - perché in questa zona c'è pochissimo campo per i cellulari, quindi siamo di fatto isolati. Senza considerare i disagi legati alla mancanza di connessione che rende impossibile seguire le lezioni online dell'università e anche fare gli esami".

Il problema si è presentato il 13 giugno scorso e da allora niente è cambiato: "L’unica cosa che posso fare e che faccio ogni giorno - prosegue - è chiamare il 187 e fare un sollecito. Sinceramente nel 2021 mi sembra una cosa inaccettabile. Il danno è fuori dalla mia abitazione e deve intervenire una ditta esterna da Tim su un palo che dista circa 50/60 metri da casa, sul quale nessuno ad oggi si è mai presentato e neppure si è degnato di contattarci. Qualche operatore del 187, in questi giorni, ci ha detto che probabilmente servono dei permessi a livello comunale. Ho quindi contattato il sindaco di Vernio ma non risulta pervenuta nessuna richiesta in merito".