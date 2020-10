23.10.2020 h 15:50 commenti

Da oggi vietato sostare nelle strade della movida nelle sere del fine settimana

Ordinanza del sindaco Biffoni per evitare gli assembramenti soprattutto nelle strade più strette e frequentate del centro. La decisione è stata presa in accordo con la prefettura e l'Asl, in accordo con Confcommercio e Confesercenti

Da stasera, 23 ottobre, è vietato stazionare in buona parte del centro storico di Prato, in particolare lungo le vie della movida. Venerdì e sabato, dalle 21 alle 5, dunque passi lunghi e nessun rallentamento in via Pugliesi, via dell’Accademia, via Giuseppe Garibaldi, via Settesoldi, via dei Lanaioli, via dei Sei, via dei Cimatori, vicolo Inghirami, via Buonconti, via Verdi, via Cesare Guasti, via Firenzuola, Corso Mazzoni, via Ricasoli, via Cairoli, via Santa Trinita. E' la prima ordinanza anticontagio Covid firmata dal sindaco Matteo Biffoni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del governo. D'altronde i numeri del contagio sono troppo alti e non accennano a diminuire.

La decisione è stata condivisa con la Prefettura, la Asl e tutte le forze dell'ordine presenti al Comitato per l'ordine e la sicurezza e dopo un confronto con Confcommercio e Confesercenti. Il divieto di stazionamento riguarda strade che, per la loro conformazione, sono strette ma comunque molto frequentate, fermo restando il divieto di assembramento previsto dalla norma nazionale valido su tutto il territorio.